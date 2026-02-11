Alejandro Barrios: “Con la nueva fórmula del INDEC, la inflación daría un 2% más anual”

Alejandro Barrios, economista y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), afirmó que la decisión de no aplicar la actualización basada en la Encuesta de Gasto de los Hogares 2017-2018 responde al compromiso del Gobierno de avanzar con la “corrección de precios relativos”, especialmente en tarifas. “Con la nueva fórmula del INDEC, la inflación daría un 2% más anual”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Alejandro Barrios es un licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires que se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior entre 2007 y 2011 y director desde el año 2011 hasta 2019. Además, en 2007 ocupó el cargo de director en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Usted tiene credenciales como pocos para opinar sobre la salida de Marco Lavagna del INDEC, y el nuevo índice, con las controversias respecto de que hubiera dado más o hubiera dado menos, y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una especie de espejo del que hubiera dado el nuevo. Y como el objetivo del Presupuesto nacional es bajar los subsidios de las tarifas públicas, y como el índice nuevo le da una incidencia mayor en el peso del gasto total de la familia a las tarifas, ¿el tema es el año 2026 y no enero?

En primer lugar, me gustaría llamar la atención sobre la no posibilidad que tiene la dirigencia política y la elite local para construir un sistema estadístico nacional en el cual los usuarios más calificados de la información pública puedan hacer estudios de la realidad, aproximándose lo más posible a esa realidad. Las estadísticas no son la realidad, son la mejor aproximación que los organismos internacionales, con su asesoramiento, nos ayudan a construir, indicadores que reflejen esa realidad. Uno de los indicadores fundamentales que recibe asesoramiento internacional es el índice de precios al consumidor, y las recomendaciones internacionales sugieren que se utilice una metodología que es el viejo índice Paasche de precios, que los países desarrollados lo utilizan. En América Latina, como eso requiere de un esfuerzo institucional muy importante, solemos utilizar índices de precios Laspeyres, que tienen dificultades metodológicas. Para evitar esas dificultades, lo que nos sugieren los organismos internacionales es actualizar periódicamente la canasta de gastos de los hogares.

¿Podría explicar primero la diferencia entre los indicadores? ¿Por qué es tan difícil el Paasche?

El Paasche es un índice de precios que actualiza periódicamente las canastas. Para eso requiere de un esfuerzo institucional muy importante para que el Estado pueda tener como información básica los ponderadores de los gastos de los hogares. Es muy difícil obtenerlo periódicamente. Hay que hacer un esfuerzo institucional periódico.

Periódico es permanente, porque igual también periódico es cada cinco años. ¿La diferencia es que el Paasche lo hace todos los meses o todos los años?

Para ponerle un ejemplo, cuando hacemos un índice de precios con datos administrativos el de comercio exterior, que no requerimos ir a los locales a hacer relevamiento de precios, sino que tenemos el universo de transacciones económicas, el INDEC publica un índice de precios de comercio exterior con metodología Paasche. ¿Por qué? Porque la canasta se puede actualizar periódicamente, porque la información del comercio exterior está disponible en tiempo y forma para esa construcción.

¿Qué quiere decir el acrónimo Paasche?

No, es el nombre de un matemático de principios del siglo XX, lo mismo que Laspeyres. Son dos matemáticos que construyeron índices de precios, de cantidades y de valor. El único índice Paasche que publica el INDEC es el del comercio exterior, por esta característica de poder acceder al universo de transacciones en tiempo y forma para actualizar esas canastas de ponderadores que tiene el comercio exterior. Todos los otros índices de precios del INDEC son Laspeyres. Ahora, ese Laspeyres representativo del gasto o del consumo de los hogares debería tener una actualización más periódica de la que tiene este, que tiene 22 años.

Si bien esto está disponible la Encuesta de Gasto de los Hogares de 2017-2018, y algunas jurisdicciones ya la empezaron a implementar, como CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la Nación todavía no lo implementó, lamentablemente, y se va a volver a poner vieja, porque cuando la implemente ya va a tener diez años, con lo cual va a haber que cambiarla casi inmediatamente.

Por su propia experiencia y a nivel conjetural, dado que CABA va a dar todos los meses el de CABA, que es el mismo que el que no se aplicó, aun con las diferencias de que no es lo mismo CABA que el resto del país, la reducción de los subsidios de las tarifas va a afectar a CABA igual que a La Rioja, a Catamarca o a Misiones. ¿No parece un poco ingenuo creer que continuando con el índice anterior no se va a dejar en evidencia que hay una diferencia que la produce esta reducción de los subsidios de las tarifas? ¿Cuál es su propia explicación de por qué se terminó tomando la decisión de no aplicar el índice nuevo?

Sí, se tomó esa decisión porque el Gobierno nacional está dispuesto y se comprometió a seguir actualizando lo que ellos llaman "corrección de precios relativos", o sea, los servicios, que son el 20% del IPC. El IPC tiene tres grupos de precios: un 10% de productos estacionales, un 20% de precios regulados y un 70% de lo que los economistas llamamos inflación núcleo. Como ese 20% de precios regulados el Gobierno nacional se comprometió a seguir revisándolo al alza, estimaron que era conveniente mantener la metodología o las ponderaciones de la Encuesta de Gasto de 2004, porque ahí estaban ponderados en mucha menor medida de lo que están en la del 2017.

Es lamentable que se decida eso porque va a quedar en evidencia y otra vez van a surgir índices de precios de provincias versus índice de precio nacional. Cada consultora va a decir su número y vamos a entrar en un embrollo que, por suerte, habíamos logrado revertir en los últimos años, de que hubiera un solo indicador para toda la economía. Con esta decisión el Gobierno nacional vuelve a lastimar el sistema estadístico nacional.

Si el proyecto de Presupuesto prevé un aumento de las tarifas o una reducción de los subsidios 10% por arriba de la inflación, y eso representa el 20% del total del consumo de los argentinos según el INDEC, ese 20% con 10% más daría 2% más en el año. Es decir, en el año el nuevo índice tendría que aumentar 2% más que el viejo.

Hay una pequeña corrección. Yo no dije que los servicios representaban el 20% del IPC. Yo lo que dije es que el IPC tiene una composición, si uno lo divide en precios regulados, precios estacionales e inflación núcleo, del 70, el 20 y el 10. Ahora, esos servicios en las diferentes regiones pesan diferente en la canasta de gasto del NOA que en la Patagonia, que requiere mucho más energía para la vivienda, por ejemplo. Pesan diferente, entonces van a dar diferente.

Entiendo que es diferente, pero, a grosso modo, ¿podría decir que la mayoría de los precios regulados tienen que ver con las tarifas y que si el Gobierno va a aumentar 10% por arriba las tarifas y los precios regulados pesan alrededor del 20% aproximadamente, va a ser un 2% más de inflación en el año?

Sí, perfecto. Es el aumento de precio por la ponderación de ese precio en el nivel general. Está perfecto.

O sea que la inflación, en lugar de dar a lo mejor 20% en el año, daría 22%. A los fines políticos, no parece ser un cambio significativo. Seguramente, a los fines financieros, el ministro de Economía dirá que ese 2% en el año aumenta 2% una cantidad de variables que resulta muy significativa desde el punto de vista material, aunque desde el punto de vista político que la inflación sea 20 o 22 no parece tan determinante. Por ejemplo, si bajara 2% sobre el producto bruto o el déficit fiscal, o lo aumentara, sería un hito monumental, y 2% en otros aspectos de la vida parece algo insignificante.

