Se atrasa el inicio de clases 2026: qué provincias regresarán más tarde a las aulas

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la Argentina no será uniforme en todo el país. Si bien el calendario escolar suele fijarse para fines de febrero o comienzos de marzo, varias provincias confirmaron modificaciones que postergaron el regreso a las aulas respecto de la fecha originalmente prevista. Entre las provincias que retrasarán el inicio del dictado de clases se encuentra la provincia de Buenos Aires, dónde comenzarán a principios de marzo.

En este sentido, los gobiernos provinciales señalaron que las variaciones en el calendario escolar 2026, no implicarán una reducción de la carga horaria anual, ya que se readecuarán jornadas insttucionales y fechas de finalización para cumplir con el mínimo establecido de 190 días de dictado pedagógico.

Más de 700 mil alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido durante el 2026

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó que el ciclo lectivo 2026, que establece las fechas clave en las venticuatro provincias del país contará con su correspondiente inicio de clases, período de vacaciones de invierno y cierre de año escolar.

La flamante directora general de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, se refirió a la postergación del retorno a las aulas y aseguró que "no está en duda el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires" y plantéó: "Pasamos de la discusión de si las clases pueden iniciar o no por el estado de los edificios a cómo vamos mejorando las condiciones para que funcione" en diálogo con FM La Patriada.

Cuáles son las 4 provincias del país que postergaron el inicio del ciclo lectivo 2026

Entre las jurisdicciones que postergarán el inicio de clases se encuentran:

- Provincia de Buenos Aires: el regreso a las aulas se producirá a comienzos de marzo, en lugar de la última semana de febrero como estaba previsto inicialmente.

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: también ajustó su cronograma y comenzará el ciclo lectivo durante la primera semana de marzo.

- Provincia de Córdoba: confirmó un corrimiento de fechas para garantizar la planificación institucional.

- Provincia de Santa Fe: anunció un inicio posterior al esquema original, en línea con otras provincias de la región centro.

En contraste, otras jurisdicciones del norte y sur del país mantendrán el cronograma previsto, iniciando clases en los últimos días de febrero.

Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Por qué se retrasará el inicio de clases: feriados nacionales y planificación del receso invernal

Autoridades educativas explicaron que el corrimiento responde principalmente a la necesidad de reorganizar el calendario escolar tras la definición de feriados nacionales y la planificación de recesos invernales. En algunas provincias también influyeron factores climáticos, especialmente en distritos donde las altas temperaturas obstaculizan el normal desarrollo de las actividades en febrero.

Asimismo, los gobiernos provinciales destacaron que el cambio no implicará una reducción de la carga horaria anual, ya que se readecuarán jornadas institucionales y fechas de finalización para cumplir con el mínimo de días establecido.

Calendario escolar 2026

Inicio de clases: equipar a un alumno de primaria cuesta en promedio $277.405

Impacto en las familias

El retraso genera ajustes en la organización familiar y laboral, especialmente en hogares donde ambos adultos trabajan y deben reorganizar el cuidado de niños y adolescentes durante la última semana de febrero. También impacta en el sector turístico, que podría extender la temporada alta unos días más en algunos destinos.

El Ministerio de Educación de cada jurisdicción publicará en los próximos días los calendarios oficiales con el detalle de fechas de inicio, vacaciones de invierno y finalización del ciclo lectivo 2026.

