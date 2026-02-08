Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Con el inicio de febrero, las familias ya empiezan a organizar el regreso a las aulas. El calendario escolar 2026 ya fue publicado y confirma que la fecha de comienzo de clases no es la misma en todo el país, ya que cada provincia define su propio cronograma dentro del marco nacional.

Inicio de clases: equipar a un alumno de primaria cuesta en promedio $277.405

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el detalle oficial que incluye el inicio del ciclo lectivo, el receso invernal y la finalización de clases en cada jurisdicción.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Inicio del ciclo lectivo 2026: cuándo vuelven las clases

El primer distrito en comenzar las clases en 2026 será Santiago del Estero, que dará inicio al ciclo lectivo el 18 de febrero. Luego, otras provincias se sumarán de manera escalonada hasta comienzos de marzo.

Estas son las fechas confirmadas de inicio de clases, provincia por provincia:

Buenos Aires: 2 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríos: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero

Río Negro: 2 de marzo

Salta: 2 de marzo

San Juan: 2 de marzo

San Luis: 23 de febrero

Santa Cruz: 25 de febrero

Santa Fe: 2 de marzo

Santiago del Estero: 18 de febrero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

Tucumán: 2 de marzo

En total, 12 provincias comenzarán las clases el 2 de marzo, mientras que otras optaron por adelantar el inicio para cumplir con el mínimo de días de clase establecidos a nivel nacional.

Calendario escolar Corrientes: cuándo completar la inscripción presencial en las escuelas

Vacaciones de invierno y finalización del ciclo lectivo

El receso escolar de invierno 2026 se desarrollará entre el 6 y el 20 de julio, dependiendo de la provincia. Como es habitual, las vacaciones tendrán una duración de dos semanas en todos los niveles educativos.

En cuanto al cierre del año escolar, la finalización de clases está prevista entre el 17 y el 23 de diciembre, según el calendario definido por cada jurisdicción.

Ayuda Escolar Anual 2026: cómo tramitarla

Junto con el calendario escolar, también se recuerda que las familias pueden gestionar la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que se paga una vez por año y está destinado a acompañar los gastos del inicio de clases.

Para acceder, es necesario presentar el Certificado Escolar a través de la plataforma Mi ANSES, completar el formulario correspondiente y subirlo firmado por la institución educativa. El trámite puede realizarse de forma online desde el celular o la computadora.