Se anunció el calendario escolar completo para el ciclo lectivo 2026 en toda Argentina

A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 de toda Argentina. Los ministros de las 24 provincias se comprometieron a tener 190 días de clase efectivos, respetando, de esa forma, la normativa vigente.

El 18 de febrero empezarán las clases en Santiago del Estero; el 23 de febrero en Chubut, Jujuy y San Luis; el 24 de febrero en Tierra del Fuego; el 25 de febrero en CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz; y el 2 de marzo en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Con respecto a las vacaciones de invierno: en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero serán del 20 al 31 de julio; en Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe del 6 al 17 de julio; y en Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán del 13 al 24 de julio.

Con respecto al fin de la cursada, en Formosa será el 17 de diciembre; en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el 18 de diciembre; en la provincia de Buenos Aires y Mendoza el 22 de diciembre; y en La Pampa el 23 de diciembre.

Dos docentes argentinos elegidos entre los 50 mejores del mundo

Dos maestros de Argentina fueron escogidos entre los 50 mejores del mundo en el GEMS Education Global Teacher Prize 2026, entre más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países. Se trata de Gloria Cisneros y Miguel Alejandro Rodríguez.

La docente viaja, desde hace nueve años, más de dos horas desde Taco Pozo hasta la Escuela N.°793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” para asegurarse que los niños del Impenetrable puedan estudiar. De lunes a viernes vive en el instituto educativo, donde cumple las funciones de directora, docente, cuidadora y administrativa.

Cuarteto en las aulas: Es necesario preparar a los docentes para que el proyecto perdure

Cisneros consiguió becas para 15 de sus alumnos actuales y también a 35 estudiantes más que viven en Taco Pozo, gracias a acuerdos que logró con ONG y donantes particulares. En marzo del 2025 fue elegida mujer destacada del año de la provincia del Chaco

Rodríguez es un maestro que, desde hace más de 27 años, trabaja en escuelas públicas de Buenos Aires. En 2012 creó el Club de Ciencias Cóndor para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, enseñándoles el valor de la ciencia y la tecnología para cambiar sus vidas. Su trabajo ya fue reconocido a nivel internacional con el Energy Globe Award, el Dubai International Award,el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología y el Premio Zayed a la Sostenibilidad.

