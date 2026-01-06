Más empleo y títulos intermedios: Córdoba transforma las Tecnicaturas con certificaciones oficiales

A partir del ciclo lectivo en curso, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha una política que redefine la formación técnica superior: todas las Tecnicaturas públicas otorgarán certificaciones intermedias oficiales, permitiendo a las y los estudiantes acreditar competencias laborales concretas y acceder al mercado de trabajo antes de completar la carrera, en instituciones de todo el territorio provincial.

La medida se inscribe en el Programa Transformar Córdoba, una estrategia provincial que busca una educación técnica más actualizada y conectada con las necesidades productivas, reforzando el vínculo entre formación, trabajo e inclusión laboral en toda Córdoba.

Certificaciones laborales durante el cursado y prácticas en entornos reales

La iniciativa habilita a cada Tecnicatura a reconocer trayectos formativos específicos vinculados a Formación Profesional y Capacitación Laboral, en áreas estratégicas como Turismo; Bromatología y Biotecnología; Logísticas; Higiene y Seguridad; Energías Renovables; Innovación 4.0; Telecomunicaciones; Administración y Desarrollo de Software. Estas acreditaciones validan saberes técnicos demandados por el sector productivo y amplían las oportunidades de empleo formal.

Sumado a ello,com el objetico de formar técnica y profesionalmente a los jóvenes, a partir del primer año de universidad, las instituciones deberán desarrollar proyectos profesionalizantes en empresas, organizaciones y sectores productivos.