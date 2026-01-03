El cuarteto es una buena forma de que la cultura pueda acercarse a la cultura popular y viceversa.

En determinados contextos socioculturales de nuestra provincia es parte de la vida cotidiana, es casi a nivel de culto popular. El sentimiento de que su cantante, su artista es uno de su propio entorno que ha logrado transmitir sus sentimientos y emociones. Que ha logrado comunicar a los demás sus sufrimientos y padecimientos cotidianos.

En los estudiantes de determinados contextos barriales se puede lograr un acercamiento a los contenidos curriculares de manera transversal y multidisciplinaria. Lo cual favorecería al hacer que los jóvenes vean que se puede empatizar y lograr el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde sus propios conocimientos previos.

Del baile popular a la escuela: Córdoba suma el cuarteto al sistema educativo tras el aval de la UNESCO

En mis años de profesor de Filosofía, tomé un seminario que relacionaba dicho espacio con el cuarteto. Lo cual fue muy provechoso a la hora de poder llevar a los educandos hacia una reflexión desde su propia realidad existencial, hasta poder hacer una mirada profunda desde lo ético, moral, axiológico y hasta teleológico.

Es menester preparar a los docentes desde una mirada más profunda para que los procesos puedan redundar en un real beneficio del estudiante y que haya una retroalimentación positiva, para propender a futuros proyectos que logren hacer perdurar nuestra cultura popular como parte de lo que todos podemos valorar como bienes culturales o el famoso capital cultural del que nos hablaba Pierre Bourdieu.

El desafío es de todos y cada uno de los que a diario hacemos nuestro esfuerzo por transmitir dichos bienes culturales.

* Doctorando , director del Ipem N° 8 "Manuel Reyes Reyna"