Más de 700 mil alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido durante el 2026

Según un informe publicado por el equipo de la ONG Argentinos por la Educación, en el año lectivo que comienza, siete provincias no garantizan el mínimo de 760 horas de clase para una proporción de los estudiantes de las escuelas primarias.

Se trata de Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut. En consecuencia, 718.712 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerido. Además, solo tres jurisdicciones –Santiago del Estero, San Luis y Mendoza– planificaron un calendario escolar que garantiza la meta de 190 días de clase establecida por el Consejo Federal de Educación.

Arándanos: la pequeña fruta que podría tener un gran impacto en la salud del intestino, el cerebro y el corazón

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Todos estos datos surgen del informe “Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Gustavo Zorzoli (educador y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires), María Sol Alzú y Tomás Besada (Argentinos por la Educación).

Horas de clase que no alcanzan

El documento releva los días y horas de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores. El informe subraya que en Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de días y horas efectivos de clase, pero sí hay estudios y denuncias que muestran una brecha significativa entre la planificación de los calendarios y el tiempo escolar efectivo.

Feriados de Carnaval 2026: calendario de eventos en la provincia de Buenos Aires

Las cifras del informe surgen de contabilizar la cantidad de días y horas de clase previstos de acuerdo con el inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. De ese total se restaron los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, se descontaron también las jornadas institucionales previstas en días lectivos (que implican la suspensión de clases).

Resultados no satisfactorios

Según este cálculo, 17 jurisdicciones cumplirán en 2026 con el mínimo de horas de clase, mientras que hay 7 provincias donde una proporción significativa de los estudiantes no alcanzarán las 760 horas mínimas fijadas por el CFE para primaria.

En Santa Cruz (91%), La Rioja (87%) y Tucumán (72%), más del 70% de los alumnos queda por debajo del piso. Las otras cuatro provincias que no alcanzan la meta son San Juan (51%), Río Negro (49%), Buenos Aires (25%) y Chubut (20%). El cálculo contempla la cantidad de días de clase, ​ la duración diaria de la jornada simple en cada provincia (que puede variar entre 4 y 5 horas) y la proporción de alumnos que asisten a jornada simple según el Relevamiento Anual 2024 (último dato disponible) y consultas a las jurisdicciones.

La normativa del Consejo Federal de Educación establece un piso de 190 días de clase, por encima de la Ley 25.864 de 2003, que fijó un mínimo de 180 días. Además, el CFE definió en la Resolución N° 484/2024 que un día “efectivo” de clase en el nivel primario debe tener un mínimo de 4 horas reloj de actividad pedagógica, y estableció que los calendarios escolares debían garantizar 760 horas reloj anuales. Además, no hay información pública sobre la hora de inicio y finalización de las escuelas.

No más faltas por viajes o frío: Córdoba refuerza la presencialidad en las aulas

“Por séptimo año consecutivo analizamos los calendarios escolares del nivel primario y la serie nos muestra que, si bien hemos mejorado en el cumplimiento de la meta de 180 días de clase, la inmensa mayoría de los responsables del área educativa no cumplen con el acuerdo federal que vienen votando por unanimidad sobre la necesidad de alcanzar un piso de 190 días de clase. Es más, este umbral ha sido alcanzado en 2026 solo por el 12% de las jurisdicciones.

Es que en Argentina no cumplir con los acuerdos educativos, como en tantos otros temas trascendentales, no tiene consecuencias para los funcionarios de turno. Ni siquiera el contralor nacional se ocupa de su acatamiento, en especial cuando se sabe que los calendarios firmados y publicados distan en mucho de su concreción durante el año”, afirma Gustavo Zorzoli, coautor del informe.

El informe subraya que Argentina aún no cuenta con un sistema de información nominal que permita hacer un seguimiento de la cantidad de días y horas de clase efectivos que tienen los alumnos. Además, no existe información pública sobre presentismo de estudiantes, docentes, paros o cierres por problemas climáticos o edilicios. En ese sentido, el estudio resalta que “la brecha entre lo planificado y lo efectivamente enseñado podría ser significativa”.