El paro general de este jueves 19 de febrero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral tendrá un fuerte impacto en el transporte aéreo, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en todo el país, especialmente en Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, debido a la adhesión de gremios aeronáuticos, pilotos y personal de tierra.

La medida de fuerza será de alcance nacional y por 24 horas, con participación de sindicatos clave que garantizan una virtual parálisis del sector aerocomercial durante el día en que la Cámara de Diputados debatirá el proyecto impulsado por el Gobierno.

Para quienes tienen vuelos programados, el escenario es de alta incertidumbre. La combinación entre la falta de transporte público, la ausencia de personal en aeropuertos y la adhesión de controladores y técnicos de seguridad aérea vuelve inviable la operatoria normal, incluso para compañías que intenten sostener parte de su programación.

Cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza por la adhesión de los gremios

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que nuclea parte del sector aeronáutico, anunció este lunes la adhesión al paro nacional convocado por la CGT. En un comunicado firmado por su secretario general, Omar Maturano, aseguraron: “La UGATT informa a la sociedad, que adhiere y acata plenamente, lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando PARO GENERAL NACIONAL”.

Y enfatizaron: “Los gremios enrolados en UGATT GARANTIZAMOS el PARO TOTAL de los medios de transporte de pasajeros. En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte”.

“Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional”, concluyeron de forma contundente.

La adhesión de la UGATT se suma a la de otros espacios sindicales del sector, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y gremios alineados con las centrales Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), lo que garantiza una paralización amplia del sistema aerocomercial. La coordinación entre pilotos, personal de tierra, técnicos y controladores asegura que no solo se suspendan los vuelos, sino también los servicios esenciales de operación en tierra.

En este escenario, incluso las aerolíneas que no mantienen conflictos gremiales directos quedarán imposibilitadas de operar. La falta de personal crítico en áreas clave -desde pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) hasta trabajadores de rampa y controladores representados por Asociación del Personal Aeronáutico y Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)- bloquea cualquier intento de despegue o aterrizaje por estrictas razones de seguridad operacional.

Qué pasará con las aerolíneas y qué hacer si tenés que viajar

Como ocurre habitualmente en jornadas de paro general, Aerolíneas Argentinas será una de las compañías más afectadas, debido al peso de sus sindicatos internos. La empresa ya comenzó a comunicar cancelaciones y reprogramaciones preventivas para evitar la presencia de pasajeros en aeropuertos sin atención ni transporte público disponible.

Las aerolíneas low cost, como Flybondi y JetSmart, suelen intentar sostener parte de su operación mediante servicios de rampa propios o tercerizados. Sin embargo, la adhesión de los controladores aéreos nucleados en ATEPSA podría limitar severamente cualquier intento de vuelo, generando demoras en cascada durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales del paro es el control de la rampa, considerado la columna vertebral de la actividad aeroportuaria. En el caso de Intercargo, empresa estatal que presta servicios a la mayoría de las aerolíneas, sus trabajadores están nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que coordinó acciones con la Mesa Nacional del Transporte para este paro.

Asimismo, el rol de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas también resulta determinante. Su secretario general, Pablo Biró, ocupa un lugar central dentro de la estructura de la UGATT, y la adhesión de los pilotos garantiza que los aviones no operen, aun cuando otros servicios intenten mantenerse activos.

El paro general de este jueves 19 de febrero afectará a la mayoría de los transportes del país.

Recomendaciones para los pasajeros

Verificá el estado de tu vuelo: entrá a la web de la aerolínea o a la página de Aeropuertos Argentina para confirmar si figura como "Cancelado" o "Reprogramado".

entrá a la web de la aerolínea o a la página de Aeropuertos Argentina para confirmar si figura como "Cancelado" o "Reprogramado". Revisá tu correo electrónico: las empresas suelen enviar notificaciones automáticas con las nuevas opciones de viaje.

las empresas suelen enviar notificaciones automáticas con las nuevas opciones de viaje. Evitá el traslado físico: recordá que no habrá colectivos, trenes ni subtes. Moverse hacia Ezeiza o Aeroparque puede resultar costoso y frustrante si el vuelo finalmente no sale.

recordá que no habrá colectivos, trenes ni subtes. Moverse hacia Ezeiza o Aeroparque puede resultar costoso y frustrante si el vuelo finalmente no sale. Gestioná el cambio cuanto antes: las plazas en los vuelos del viernes y sábado se agotan rápido, ya que todos los pasajeros afectados intentarán viajar en esos días.

Las aerolíneas están habilitando políticas de flexibilidad que permiten cambiar la fecha sin penalidades o solicitar el reembolso total del ticket. En casos de huelga general, considerada fuerza mayor, no suele haber compensaciones económicas adicionales, aunque sí debe garantizarse la reprogramación o devolución del dinero.

Se espera que la actividad aérea comience a normalizarse de manera progresiva a partir del viernes 20 de febrero, aunque el efecto arrastre de las reprogramaciones podría extender las demoras durante todo el fin de semana.