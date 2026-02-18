La CGT rafiticó el paro nacional contra la Reforma Laboral: "Cayeron 300.000 puestos formales de trabajo"

Los máximos dirigentes de la Confederaración Nacional del Trabajo ratficaron la realización del paro nacional contra la Reforma Laboral para este jueves 19 de febrero. Jorge Sola, uno de los que integran la conducción de la CGT, sostuvo que "Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada. Cayeron 300.000 puestos formales de trabajo. Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales. Hay rompimiento del tejido social y productivo laboral".

Agregó que "la solución que se busca no es gremial sino política" y explicó que el paro de 24 horas busca "llamar a la reflexión" de los diputados, y denunció que "el responsable" es el "Poder Ejecutivo".