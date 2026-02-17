ATE se adhirió al paro del jueves 19 convocado por la CGT y llamó a marchar contra la reforma laboral

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras realizó una reunión de manera virtual y ratificó el paro con movilización al Congreso para este jueves 19 de febrero para rechazar la reforma laboral, “a pesar de la decisión de la CGT de sólo convocar a la huelga sin marchar”, según detallaron en un comunicado.

El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que “el paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa”.

Los gremios del transporte adhieren al paro nacional convocado por la CGT para el 19 de febrero

“Tenemos que garantizar que sea un paro activo. La única posibilidad que tenemos de derrotar esta nefasta reforma es saliendo a la calle. No podemos pedir permiso para protestar”, señaló Aguiar.

El Frente de Sindicatos también ratificó movilizar en todas las provincias y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concentrará a partir de las 12:00 en Av. de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

En la misiva que emitió ATE destacaron que “el FreSU viene de realizar manifestaciones en las calles de Córdoba y Santa Fe en rechazo al proyecto oficialista, además de parar y movilizar al Congreso de la Nación el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado”.

Rodolfo Aguiar provocó a Manuel Adorni en X

El Secretario General de ATE aprovechó su cuenta en la red social X para atacar al jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni: “Así que nos quieren descontar el día de paro? Que se prepare @madorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves”.

Además, Aguiar trazó un paralelismo mencionando que “esta amenaza tiene menos legitimidad que las compras de la ANDIS”.

Reforma laboral: La Fraternidad pide un paro por tiempo indeterminado y alerta: "La situación puede parecerse al 2001"

“El paro en la administración pública va a ser total en todo el país. El ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto. El derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional. Aún no votaron la reforma laboral”, mencionó Aguiar.

Por último, finalizó su publicación indicando: “No vamos a tolerar semejante nivel de autoritarismo por parte del Gobierno”, a lo que sumó la intención profundizar el plan de acción en las próximas semanas.

GZ / EM