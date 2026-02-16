En la antesala de la reunión clave de la CGT que definió el paro general sin movilización contra la reforma laboral que debatirá Diputados esta semana, el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, ya había anticipado que su gremio y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) habían resuelto ir a la huelga. “A este Gobierno más que nunca hay que enfrentarlo con huelga”, afirmó, en una señal de creciente tensión sindical frente al avance del proyecto oficial.

“A este Gobierno más que nunca hay que enfrentarlo con huelga, no alcanza con manifestarse en la calle. El frente sindical de unidad que lidera Abel Furlán va a ir a la huelga. Lo hicimos la semana pasada cuando se trató en el Senado y vamos a hacer lo mismo este jueves cuando se trate en Diputados”, subrayó Yofra en diálogo con un streaming.

Ya en la jornada de ayer, el sindicalista había ratificado la decisión de ir al paro en declaraciones a radio Rivadavia en el programa Diálogo 630. Al ser consultado por esa posibilidad, el gremialista fue contundente: "Sí, claro, porque aparte de hace mucho tiempo cuando hicimos los plenarios de delegados nacionales, los congresos nacionales, y bueno, estamos cumpliendo lo que se decidió ahí".

Posteriormente, al referirse al hecho de que la CGT hubiera realizado un paro general la semana anterior, cuando el tema se trató en senadores, Yofra fue claro: "Mira, yo creo que todo lo que es en contra de los trabajadores y se habla con los gobernadores, con los legisladores a la espalda de los trabajadores, que implica directamente a los trabajadores, me parece que la CGT tendría que haber llamado un paro nacional. Nosotros hicimos huelga, pero bueno, evidentemente ellos no consideraron que había que parar", agregó.

Yofra remarcó además que no hay diálogo con la administración libertaria, y postuló que el sindicalismo se ve afectado por el articulado del proyecto de “Modernización” laboral. “Este Gobierno nos vino a declarar la guerra desde que asumió en 2023”, lanzó.

“El derecho a huelga es lo más importante que quieren sacar, pero también el fraccionamiento de las vacaciones, en no paro de las horas extras, las indemnizaciones”, enumeró, y completó: "Nosotros estamos en la peor situación de estos últimos años de la democracia, donde la precarización laboral se profundizó y tenemos al 90% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Evidentemente nosotros no hemos hecho lo suficiente”.

Por último, vaticinó que el Gobierno culminará con “un estallido social” por lo que le pidió a la CGT que “reaccione” con un plan de lucha. Esta tarde, las autoridades de la central se reunirán para debatir las medidas de lucha que adoptarán para enfrentar la reforma laboral.

La CGT con paro general, pero sin movilización

La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputado.

Fue luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual durante el mediodía mediodía.

Según indicaron fuentes de la CGT a la Agencia Noticias Argetinas, la central hará un paro naciona el día que se trate el proyecto en Diputados, con adhesión de todos los gremios del transporte, aunque sin movilización convocada de manera orgánica. De todos modos, habrpa “libertad de acción” para los sindicatos del sector.

Así lo de definió el consejo directivo de la entidad después de un Zoom que inició al mediodía y concluyó minutos antes de las 14.

El miércoles a las 11, en tanto, la CGT brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones.

lr