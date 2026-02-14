Primera amenaza de paro docente para el gobierno bonaerense

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la propuesta salarial entregada ayer por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por considerarla insuficiente y determinó un paro de 24 horas previsto para el inicio del ciclo lectivo 2026.

La FEB es el segundo sindicato más importante detrás de Suteba. Es la primera vez, desde que asumió la gobernación Axel Kicillof, que los docentes amenazan con no comenzar las clases.

“Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el Congreso manifestó la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera, y explicó que “el Congreso facultó además al Consejo Directivo para llevar adelante diferentes acciones gremiales”.

La titular de la Federación aseguró que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector”. Olivera informó que un maestro de grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $ 22.188.

Se calcula que hay unos cinco millones de alumnos que se verían afectados por la medida de fuerza.

El Suteba, el gremio que encabeza Roberto Baradel, representa a maestros, profesores y otros trabajadores de la educación en territorio bonaerense. El sindicato también rechazó la oferta de 3% de aumento para febrero, pero no anunciaron un paro contra el gobernador Kicillof, aunque sí adhirieron a un paro “nacional” convocado contra el gobierno de Javier Milei.

Los congresales de la FEB señalaron también los constantes inconvenientes en el funcionamiento de la obra social IOMA en los distritos, que generan un malestar muy importante y conflictivo entre los docentes.

Olivera recordó, por otro lado: “Venimos reclamando desde hace meses al gobierno nacional la devolución del Fondo de Incentivo Docente, que significó una pérdida importante para los salarios de los educadores”.

La FEB ya había rechazado la oferta salarial de enero 2026, por considerarla insuficiente. “Entendemos los inconvenientes económicos de la Provincia y siempre hemos impulsado los espacios de diálogo y negociación. Pero la realidad es que hoy los salarios docentes están muy deteriorados y se debe dar una recomposición real y urgente”, señalaron desde la FEB en un comunicado.