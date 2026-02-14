Quirno reafirmó en Munich la importancia de la relación con China

El canciller Pablo Quirno participó ayer en la ciudad de Múnich, Alemania, de la 62 edición de la Conferencia de Seguridad. En el inicio de la jornada, el funcionario se reunió con su par chino, Wang Yi, y reafirmó “la importancia de la relación bilateral”, tal como declaró en un posteo en X. “China es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei”, escribió.

La relación de Milei y su gobierno con China pasó por diferentes estadios. “No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista”, le dijo durante la campaña presidencial, en 2023, al periodista estadounidense Tucker Carlson. Ya instalado en la Casa Rosada el mandatario empezó a suavizar sus declaraciones. En su visita al Foro Económico Mundial de Davos, en enero pasado, Milei reconoció en una entrevista con Bloomberg que “China es un gran socio comercial”. Poco antes de eso había participado de la llamada “Junta de Paz” que impulsa el mandatario estadounidense Donald Trump.

Es que el gobierno argentino mantiene un difícil equilibrio entre ambos países. Principalmente, por la presión que impulsa Estados Unidos para que Argentina no dependa tanto comercialmente de China. Cuando el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, gestionó el año pasado la ayuda económica para el gobierno argentino, hizo una aclaración: “Argentina es un gran aliado de Estados Unidos y está comprometido con sacar a China de Argentina y de toda América Latina”, dijo. El acuerdo comercial que el país firmó la semana pasada con el gobierno trumpista busca justamente eso: aumentar el intercambio de bienes y, eventualmente desplazar a China.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los hechos, no está sucediendo. Como informó PERFIL la semana pasada, ese escenario parece hoy (muy) lejano porque el comercio con el gigante asiático viene creciendo exponencialmente. Hoy, el flujo con China casi duplica al que se tiene con el país gobernado por Donald Trump. Durante 2025, el intercambio comercial creció 56% con China, por un total de US$ 27.753 millones.

Tras la reunión con Quirno, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino informó que su país busca profundizar la cooperación en comercio, ciencia y tecnología, finanzas y minería con Argentina. Wang Yi invitó a la Argentina a aprovechar plataformas como la Exposición Internacional de Importaciones de China y la Feria de Cantón para impulsar el ingreso de más productos de alta calidad al mercado chino.

El canciller argentino enumeró los temas que trataron con Wang Yi: ampliación de exportaciones argentinas, nuevas inversiones y los avances en proyectos como las represas del sur. Y también sobre la puesta en marcha del nuevo vuelo Shanghái–Buenos Aires, que funciona desde diciembre último.

Quirno también se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, y con la vicepresidenta y alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas. Con ambos funcionarios europeos conversó sobre la relevancia del acuerdo Mercosur–Unión Europea, aprobado el jueves en Diputados. “Subrayamos la importancia de su pronta entrada en vigor”, remarcó el canciller. También sobre el acuerdo comercial con Europa dialogó con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Otra de las reuniones que mantuvo el canciller fue con el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al Jaber. Quirno reconoció que los EAU “son un socio estratégico para fortalecer la inserción argentina en Medio Oriente”. “Destacamos la firma del acuerdo de desarrollo conjunto para avanzar en Argentina LNG, suscripto por YPF, Eni y XRG. Este proyecto permitirá monetizar el potencial de Vaca Muerta y consolidar a la Argentina como proveedor global de GNL”, informó.

La Conferencia de Múnich es una reunión anual sobre política de seguridad internacional que se celebra desde 1963. Su objetivo: debatir temas de política exterior, seguridad y defensa.