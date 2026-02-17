martes 17 de febrero de 2026
Semana de tensión

Reforma laboral: La Fraternidad pide un paro por tiempo indeterminado y alerta: "La situación puede parecerse al 2001"

El dirigente Omar Maturano admitió que sería "ir al limite", pero lo justificó.

030126_maturano_cgt_na_g
Contra la tibieza. El dirigente ferroviario exige que la nueva conducción convoque a un paro. | NA

La CGT llamó a un paro general sin movilizaación para protestar contra la reforma laboral cuando se trate en la Cámara de Diputados Pero desde el gremio ferroviario La Fraternidad apuraron a la central obrera para ese paro sea "por tiempo indeterminado", si el Gobierno no hace más modificaciones a la ley. El gremio lanzó una dura advertencia: "La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001 y no es lo que queremos".

La voz fue la del dirigente Omar Maturano: "Yo creo que ahora se tiene que golpear con un paro de 24 horas y si no nos dan la participación que corresponde y se acuerdan la mayoría de los artículos que perjudican a los trabajadores, la CGT tiene que hacer un paro por tiempo indeterminado", dijo a Radio con Vos.

"Sería ir al límite", admitió, pero que después a los gremios lo desbordó y después "es problema de ellos, de los gobernantes".

En desarrollo...

LT

