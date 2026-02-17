Reforma laboral: el Gobierno modifica las licencias por enfermedad y busca aprobarla el 27 de febrero en el Senado

El Gobierno busca aprobar la reforma laboral en el Senado el próximo viernes 27 de febrero y, con ese objetivo, aceptó introducir cambios en el artículo referido a las licencias por enfermedad, uno de los puntos que había generado tensiones tanto en la oposición como en bloques aliados de la Cámara de Diputados. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó una conferencia de prensa para este miércoles a las 11:00, en la que brindará precisiones sobre el paro general convocado para el día que sesione Diputados.

El oficialismo definió una hoja de ruta clara: una vez concluida la sesión prevista para este jueves en Diputados, el proyecto de reforma laboral será girado sin demoras al Senado. Allí, la senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará obtener dictamen en comisión el viernes 20 para llevar la iniciativa al recinto el viernes 27, de acuerdo con el cronograma parlamentario previsto.

Patricia Bullrich y las licencias: "Tuvimos un error, lo reconozco"

"Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco", expresó Bullrich este lunes por la noche, en alusión al artículo que desató la controversia dentro del debate por la reforma laboral.

Cambios en las licencias por enfermedad de la reforma laboral

Ante las objeciones de bloques aliados, el Gobierno no lograría reunir los votos necesarios para sostener la redacción aprobada en el Senado. En un primer momento, el oficialismo propuso atenuar el alcance del artículo cuestionado mediante la reglamentación que dictaría el Ejecutivo tras la sanción de la ley.

Sin embargo, en sectores como el PRO advirtieron que esa alternativa suponía delegar en el Gobierno una facultad demasiado amplia para redefinir la norma. En esos espacios señalaron que no acompañarían una salida que, a su entender, implicaba otorgar mayor discrecionalidad a la Casa Rosada.

En otras fuerzas parlamentarias la desconfianza fue más profunda y sostuvieron que no existía margen legal para alterar el sentido del texto aprobado a través de una reglamentación posterior.

Como segunda opción, el oficialismo planteó sancionar de inmediato una ley correctiva limitada a un único artículo. Esa alternativa fue analizada por la propia Bullrich, quien este lunes se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos para definir la estrategia legislativa en torno a la reforma laboral.

Finalmente, este lunes por la noche, el Gobierno aceptó modificar el artículo 44 de la reforma laboral, que sustituía el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto proyectado por el Ejecutivo establecía que, ante un accidente o enfermedad no vinculados con tareas derivadas del contrato y que impidan la prestación de servicios, como una lesión al jugar al fútbol, el trabajador percibiría sólo el 50% de su salario.

Asimismo, disponía que si la imposibilidad de trabajar no fuera consecuencia de una conducta voluntaria y consciente del empleado respecto del riesgo para su salud, como enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, la remuneración ascendería al 75%.

El artículo 44, el talón de Aquiles de la reforma laboral

En este contexto, el oficialismo prevé consensuar este martes una nueva redacción del artículo junto a los bloques aliados. Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda fueron convocadas para este miércoles a las 14:00, con la intención de llegar a ese plenario con un texto acordado que permita destrabar el tratamiento de la reforma laboral en Diputados.

El paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral

La polémica en torno al artículo y la presión de las bases obligaron a la CGT a convocar un paro general contra la administración de Javier Milei para el día en que la reforma laboral sea debatida en el recinto de la Cámara baja. La medida de fuerza no incluye movilización.

La decisión fue adoptada tras una reunión virtual realizada este lunes por los cotitulares de la CGT: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera informó que “este miércoles a las 11 hs, en el Salón Felipe Vallese (Azopardo), brindaremos una conferencia de prensa donde se darán los detalles de la medida. La actividad será transmitida por streaming”.

Además del esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que prevé reducciones de hasta el 50 % en los ingresos, los sindicatos cuestionan otros capítulos de la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado. Entre los puntos objetados figuran cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y el régimen de vacaciones.

Si bien la CGT confirmó el paro, otros sectores gremiales reclaman medidas de mayor alcance. Entre ellos se encuentra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abel Furlán, quien este sábado manifestó: “Yo no sé si la CGT arregló con el Gobierno. Estuvo negociando, claramente. Porque si no, no se hubieran hecho los cambios que se hicieron”.

El dirigente señaló que, desde su punto de vista, “no había nada para negociar en esos 213 artículos porque cada uno de ellos representaba una pérdida de dignidad para los trabajadores”. Y agregó: “Solamente correspondía pararse frente a esa reforma, rechazándola de manera absoluta”.

Para Furlán, la eventual sanción de la reforma laboral implica admitir “que el Gobierno tiene razón cuando dice que los problemas que tiene la Argentina pasan por los derechos que tienen los trabajadores”.

