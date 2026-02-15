Siguen identificando a violentos de Congreso: detuvieron al "anarquista de las molotovs"

Luego que las graves escenas de violencia frente al Congreso cuando el Senado debatía la Reforma Laboral incluyeran hasta el lanzamiento de varias bombas molotovs, el Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un amplio operativo de rastreo y ya se habían producido algunas detenciones, a las que se sumó este domingo el anuncio de la captura de un sujeto identificado como Milton Tolomeo, calificado por las autoridades como “el anarquista de las molotovs” del pasado miércoles 11 de febrero.

Se difundió este domingo un video con la detención de Tolomeo, que se produjo en la provincia de Buenos Aires:

El detenido, indicó el comunicado de Seguridad, "fue identificado tras un exhaustivo análisis de imágenes que permitieron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo molotov", contra personal de las Fuerzas Federales de Seguridad que afortunadamente no resultó herido.

La detención se concretó en la vía pública y, por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6, en el domicilio de Tolomeo.

En el lugar se secuestraron vestimenta utilizada durante el ataque, bidones con combustible, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista.