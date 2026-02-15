domingo 15 de febrero de 2026
ACTUALIDAD
Ministerio de Seguridad

Siguen identificando a violentos de Congreso: detuvieron al "anarquista de las molotovs"

El informe oficial del área que conduce Alejandra Monteolivaidentificó al sospechoso de las bombas incendiarias como Milton Tolomeo, indicando que en su casa hallaron combustible y otros elementos que usó para atacar a la Policía frente al Parlamento. Video

Detuvieron a otro de los acusados de haber lanzado bombas molotov frente al Congreso.
Detuvieron a otro de los acusados de haber lanzado bombas molotov frente al Congreso. | Min. Seguridad

Luego que las graves escenas de violencia frente al Congreso cuando el Senado debatía la Reforma Laboral incluyeran hasta el lanzamiento de varias bombas molotovs, el Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un amplio operativo de rastreo y ya se habían producido algunas detenciones, a las que se sumó este domingo el anuncio de la captura de un sujeto identificado como Milton Tolomeo, calificado por las autoridades como “el anarquista de las molotovs” del pasado miércoles 11 de febrero.

Se difundió este domingo un video con la detención de Tolomeo, que se produjo en la provincia de Buenos Aires:

El detenido, indicó el comunicado de Seguridad, "fue identificado tras un exhaustivo análisis de imágenes que permitieron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo molotov", contra personal de las Fuerzas Federales de Seguridad que afortunadamente no resultó herido.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Detuvieron a otro de los acusados de haber lanzado bombas molotov frente al Congreso.

La detención se concretó en la vía pública y, por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6, en el domicilio de Tolomeo.

Reforma laboral: las fotos de los graves incidentes y la represión en el Congreso

En el lugar se secuestraron vestimenta utilizada durante el ataque, bidones con combustible, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista.

Detuvieron a otro de los acusados de haber lanzado bombas molotov frente al Congreso.
Fotos Ministerio de Seguridad de la Nación.

También te puede interesar
En esta Nota