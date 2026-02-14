El cine con tonada y sello propio desembarca en el streaming

En un escenario donde la industria audiovisual argentina parece caminar sobre la cuerda floja todo el tiempo, la resistencia se escribe con guiones, cámaras y una apuesta firme por la identidad.

En efecto, Twins Latin Films acaba de patear el tablero del algoritmo al anunciar el estreno en Flow, a partir del 26 de febrero, de tres largometrajes que funcionan como un mapa federal de nuestra cinematografía: Almamula, El Casero y Los Inoportunos.

La productora, que viene aceitando el engranaje de la coproducción internacional y el ojo para las nuevas voces, logra poner en vidriera tres historias que, aunque nacidas bajo el ala del Polo Audiovisual de Córdoba, hablan idiomas universales.

De la Berlinale al living de casa

La tríada que llega a la plataforma es, ante todo, diversa. Por un lado, Almamula, un relato que bajo la dirección de Juan Sebastián Torales (coproducción con Francia e Italia) se sumerge en el monte santiagueño y sus mitos.

El film pasó por la Berlinale y recorrió más de 40 festivales, demostrando que cuanto más pintas tu aldea, más te mira el mundo.

Por su parte, El Casero, de Matías Lucchesi, disecciona los hilos invisibles y a veces tensos de la herencia y los vínculos familiares. Se trata de una comedia dramática, que le valió el Premio Astor a Mejor Dirección en Mar del Plata.

Por último, Los Inoportunos, la ópera prima de Ismael Zgaib, pone la nota de frescura: una comedia con acento propio que conquistó al público en el Festival de Cosquín y que reivindica ese cine de cercanía, capaz de reírse de las interrupciones de lo cotidiano.

Producir en tiempos de incertidumbre

Detrás de los flashes de los festivales, la realidad del sector es compleja. Lorena Quevedo, fundadora de la productora señala: “La producción audiovisual atraviesa un momento muy difícil en nuestro país. Desde nuestro lugar, seguimos trabajando para sostener la producción”.

En tanto, Pablo Di Patrizio (productor de Twins Latin Films) refuerza la idea de que la película no termina cuando se grita “corten”: “El desafío no es solo producir, sino lograr que las películas tengan una vida real, en diálogo con las audiencias”.

