La tapa del Diario PERFIL del domingo 15 de febrero de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.113 del Diario PERFIL, de este domingo 15 de febrero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Licencias por enfermedad: un error no forzado que cambia el debate por la reforma laboral. Mientras la CGT volvió a hablar de paro general, el polémico artículo 44 de la norma que tuvo media sanción en Senadores abrió una discusión que se expande por la Cámara baja. Federico Sturzenegger, quien defendió la medida, está en el centro de los cuestionamientos, que no llegan solo de la oposición.

Todos contra Patricia. Propios y ajenos a LLA, especialmente sus antiguos compañeros del PRO, le reprochan un exceso de protagonismo que irrita: Macri, Ritondo, Adorni, Karina, Villarruel, enojados. Y la lista sigue...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rocca. Se abre un nuevo capítulo de la relación con el gobierno de LLA.

La inflación debería ser del 0,6% cada mes hasta fin de año para cumplir el Presupuesto.

La informalidad atañe a unos seis millones de trabajadores.

Grieta en las redes. En X se libró una batalla pasional por el tema de la reforma. La baja de imputabilidad fue menos discutida.

Viviendas sin uso. El mantenimiento puede costar más de $ 270 mil mensuales. Bajó la cantidad de propietarios que alquilan.

Ju-ae. La hija adolescente y de Kim Jong-un está preparada para suceder a su padre. Una figura nueva en una sociedad machista.

Clases. Solo tres provincias previeron cumplir con los 190 días obligatorios: Santiago del Estero, San Luis y Mendoza.

EE.UU. suaviza el tono contra Europa. Discurso de Marco Rubio en la Cumbre.

Bad Bunny, último día de fiesta latina. El cantante cierra sus recitales en Argentina.

Baja el uso del preservativo y hay más afecciones de transmisión sexual.

Esta tarde el Open de Argentina tendrá una final a puro talento; Cerúndolo -Darderi.

De visitante, Racing le ganó a Banfield. Fue 2-0 con dos goles de Di Cesare y Maravilla Martínez, en el primer tiempo.

Escriben en esta edición:

Calvo, Corbalán, Cereijo, Helman, Burgueño, Fara, Fidanza, Castro, Duran Barba, Sartelli, Lloret, Sinay, Fraga y González.

HB