"Estamos haciendo un trabajo a conciencia y profundizaremos lo que ya se viene haciendo"

A fines de diciembre pasado, una noticia tomaba por sorpresa al arco cultural cordobés: Marcelo Rodio, hasta entonces al frente de la Secretaría de Transporte de la Provincia, asumía la presidencia de la Agencia Córdoba Cultura.

En diálogo con Perfil Córdoba, el funcionario asegura que seguirán profundizando un modelo de sinergia público-privada que busca blindar a Córdoba del apagón cultural nacional mientras avanza en la descentralización territorial.



—El año pasado eliminaron la figura jurídica de las agencias para convertirlas en entes autárquicos, pero con vinculación al Ejecutivo provincial. ¿Qué significa esto?

—Es muy parecido, con control siempre del Tribunal de Cuentas, que es lo más importante, pero con la posibilidad de que se hagan convenios público-privados; que la Agencia pueda también tener aportes del sector privado.



—¿Se está trabajando ya en marcos de colaboración para que el sector privado se involucre más en las artes?

—Bueno, vos recordá que hace 30 días que estoy en la Agencia, pero sí, tenemos trabajos público-privados dentro de la Agencia. Uno de los temas más importantes es el Polo Audiovisual de Córdoba, que hoy es el más importante del país, el que más dinero da; tenemos el famoso cash rebate, que le da la posibilidad a cientos de emprendedores de generar gestiones audiovisuales en Córdoba, ya sea películas, series o publicidades. Por eso es importante esta gestión público-privada.

—El Polo Audiovisual y los videojuegos son las industrias que más generan dinero y que son más exportables. ¿Qué lugar ocupan las artes menores como, por ejemplo, la danza contemporánea o la poesía?

—El mismo lugar. Estoy convencido que no tenés arte de primer grado o de segundo grado. El arte es arte y nosotros le damos el valor que cada espacio significa, que cada nicho significa. En ese sentido, vamos a apoyar desde un carnaval en Villa Libertador hasta un gran evento, como fue el caso de Shakira, pasando por las ferias que pueda tener, por ejemplo, Villa Las Rosas.

El arte es transversal a la gestión política de un gobierno y como arte o como cultura necesitamos siempre generar herramientas para que ese colectivo cultural, sea cual fuese, tenga relevancia y notoriedad.

—Suele haber críticas en relación a que la provincia destina muchos fondos a festivales o eventos masivos y no tanto a centros culturales o espacios más pequeños. ¿Cómo es la distribución del presupuesto en relación a fondos de fomento de base?

—De la misma forma. No elegimos a quién ayudar en una mayor o menor medida. Los grandes eventos generalmente no tienen aportes del Estado provincial, directamente, generamos sinergia en este trabajo. El caso puede ser de algunos eventos privados que no los hace la provincia, los hacen los privados con ayuda del Estado provincial, pero son eventos privados. En el caso de los cines, de los teatros municipales o de museos, nosotros llevamos adelante una gran inversión de mantenimiento y sostenimiento de estos espacios culturales. Es plata que a veces no se ve, pero que el gobierno y la provincia invierten en la cultura.

—¿Cuándo abre la convocatoria para el Reconocimiento al Mérito Artístico?

—Todavía no tenemos fecha. Estamos viendo las bases y condiciones.

—¿Pero sale?

—Sí, sale.

—Un reclamo de larga data es que los elencos provinciales salgan a girar por barrios y escuelas. ¿Lo tienen en agenda para este año?

—Lo vamos a hacer. La idea es que los elencos estables puedan mostrar las actividades que hacemos y lo queremos hacer —obviamente— en el territorio cordobés. Así que este año va a ser un gran desafío y vamos a generar los espacios para que puedan tener estas actividades culturales en estos sectores o en diferentes ciudades de la provincia.

—Una de tus primeras acciones fue la Kermés Cultural, con la idea de llevar la cultura a los barrios o hacer cultura en el territorio; ¿cuál es la línea que divide el entretenimiento itinerante barrial y el apoyo cultural en los barrios?

—La diferencia es que nosotros estamos buscando artistas emergentes, dándoles la posibilidad a muchos cantantes, humoristas, personas que no tienen un escenario y es necesario muchas veces que el Estado, en este caso, le pueda dar la posibilidad de que puedan tener un micrófono, algunas luces, un escenario y un público para poder mostrar su arte. Además de eso, llevar cine móvil para toda la familia, que le da la posibilidad a muchos chicos, a mucha gente que no conoce lo que es el cine, de ver una película, de sentarse, comer unos pochoclos y generar toda esa actividad que es muy buena para la familia.

Kermés Cultural. El programa comprende juegos tradicionales de kermés, espectáculos musicales en vivo y funciones del Cine Móvil en los barrios cordobeses.



—Tienen también un Museo Rodante, ¿sigue circulando?

—Sí, está circulando con una obra itinerante de Carlos Alonso.

—Obras con las que lo inauguraron, ¿van a ir rotando esas muestras?

—Sí, las vamos a ir rotando, claramente. El museo rodante ha recorrido ya más de 20.000 kilómetros y 50.000 personas ya vieron esa obra, un número muy positivo para la Agencia.

—Vos venís del área de transporte y tu designación fue leída por algunos sectores como una señal de que la Cultura puede llegar a ser tratada ahora como un área de logística o un área de servicios; ¿qué le decís al artista que siente que quien define las políticas de fomento no entiende el proceso creativo ni la sensibilidad del sector?

—¿Y quién no entendería esos procesos?

—Bueno, alguien que no viene “del palo” de la cultura.

—¿Y yo no soy del palo de la cultura? Una persona que es gestor cultural, que me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, que dirigí la Asociación Friulana Cordobesa, que tengo más de 150 obras, que soy parte de la industria gastronómica y he generado cientos de eventos gastronómicos en el sector. No, no. Yo me considero una persona que conoce de la cultura y la gastronomía, que me he capacitado. Tengo una maestría en Políticas Públicas y en Transporte Público, también, pero antes de hacer todo eso, yo ya me incluía en la política.

—Te dedicabas a la cultura...

—Sí, sí. Aparte, todo el mundo sabe que me gusta el arte, que lo conozco, que me he especializado en eso. Entonces, no considero que no vengo de ahí. Pero bueno, estoy convencido que es necesario seguir capacitándose y seguir mostrando lo que venimos haciendo. Y lo estamos haciendo con hechos concretos. Por ejemplo, no se había hecho en 30 años una temporada de verano en el Teatro Real y lo hicimos nosotros apenas llegamos. Estamos poniendo en cartelera a artistas y humoristas que muchas veces se sienten afuera de los festivales; y lo estamos haciendo en uno de los mejores teatros que tenemos en la ciudad.

Así que si para alguien que no conoce la cultura, como cree la gente, hicimos tanto en tan poco, bueno, yo creo que está bastante bien.

—Quizás tiene que ver con que tu antecesor viene del teatro y de la gestión cultural y no se entiende el cambio, ¿por qué esta decisión?

—Bueno, pero esos son cambios que hay que preguntarle al gobernador. Los cambios se hacen en determinados momentos y situaciones. Y son decisiones normales que toma este gran director técnico que tenemos nosotros, que nos pone en la cancha y va viendo cómo funciona. Me parece que, bueno, el tiempo dirá y verá cómo va la situación. Creo que estamos haciendo un trabajo a conciencia y se está notando la profundización de la cultura dentro de la Agencia.

—¿Cómo está la relación con el Gobierno nacional? ¿Has tenido oportunidad de reunirte con la Secretaría de Cultura nacional?

—No, todavía no porque estaban de vacaciones en el Gobierno nacional. Tenemos una relación cordial. Obviamente que no hay ningún tipo de auspicio, de convenio o presupuesto para la Provincia de Córdoba de parte de ellos. Y sé también que el presupuesto que tiene la Nación para la cultura se ha debilitado y ha bajado. Por el contrario en Córdoba, desde esta Agencia, hemos ampliado el presupuesto y queremos seguir abasteciendo y llegando a todos los sectores.

—¿Cómo afectan a Córdoba los recortes en el Incaa, en el Instituto Nacional de la Música y en el de Teatro?

—Bueno, nosotros no solo no lo bajamos, lo hemos mejorado y hemos buscado la posibilidad de que continúe el Polo Audiovisual; y va a ser no solo el más importante del país, sino uno de los más importantes de Sudamérica. Por eso vuelvo a repetir, en mi gestión el Polo Audiovisual va a continuar con un fuerte trabajo, con todos los sectores. Para nosotros producir productos audiovisuales va a ser sumamente importante en esta gestión.

—Eso ya se vio el año pasado cuando transformaron lo que era una alfombra roja en un mercado donde verdaderamente había rondas de negocios. ¿La apuesta es seguir profundizando por ahí?

—Por supuesto, es la idea. Las gestiones de gobierno no cambian con los nombres, se profundizan. Entonces, la idea es seguir profundizando en lo que se viene haciendo, mejorar lo que tenemos para mejorar, buscar la posibilidad de que esto sea un trabajo en conjunto con todos los sectores y generar sinergia entre lo público y lo privado para que podamos tener mayor inversión también desde el sector privado para los grandes eventos.

Temporada Real. Jovita Quitapenas a sala llena el miércoles pasado en el Teatro Real (Foto María Agrelo).

