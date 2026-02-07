El Palacio Ferreyra prepara la primera muestra póstuma de Remo Bianchedi con obra inédita

En las Sierras Chicas el tiempo suele tener otro pulso. Y en la casa de Cruz Chica, donde Remo Bianchedi se instaló en 1989, ese pulso se traduce hoy en un trabajo silencioso y reverencial.

Tras su partida física, en diciembre de 2024, el universo de uno de los artistas más influyentes de la escena nacional se prepara para volver a la luz. No como un adiós, sino como una presencia viva que se expande desde su refugio de La Cumbre hacia el corazón de la ciudad.

En ese sentido, el próximo 19 de marzo el Museo Evita Palacio Ferreyra abrirá sus puertas a “En tercera persona”, una muestra que promete ser mucho más que una retrospectiva.

Bajo la curaduría de Marcos Krämer y el trabajo minucioso de un equipo que integran Juan Canavesi, Carlos Lista y Martín Rubini, la exhibición rescatará la última producción del artista y su mirada más despojada.

El despojo del “yo”

María Eugenia Romero, compañera de vida de Bianchedi, es quien guía este proceso de catalogación y memoria.

En diálogo con Perfil Córdoba, explica el concepto detrás del nombre de la muestra: “Esta es la primera muestra póstuma, con Marcos la quisimos hacer lo más general posible, dando cuenta de algún recorrido por etapas de su obra. Pero también hemos visto algo muy notorio, por lo menos para mí y también para el curador y es que Remo con el tiempo fue como dejando el ‘yo’. Al principio ese ‘yo’ estaba muy expuesto, tanto en lo que escribía como en el gesto de la obra, pero fue virando hacia una postura en donde no quería que ese ‘yo’ fuera un ruido”.

En efecto, ese silencio del ego se percibe en sus últimas pinturas de 2023, donde la figura humana —su eterno retorno— aparece desde una quietud casi mística. “Él mismo decía: 'no hay yo', no está ese yo en primer plano”, recuerda Romero.

Su última exposición. Una selección de dibujos, grabados y pinturas que recorren 40 años de su trabajo se exhibió en 2024 en Galería Marchiaro.

Abrir las puertas del refugio simbólico

Mientras el Palacio Ferreyra se alista para recibir cerca de cien obras, en La Cumbre, la casa del artista empezó a latir de otra manera.

Durante la reciente Noche del Arte, en enero pasado, Romero abrió las puertas de este espacio, aunque aclara que no busca convertirlo en un museo convencional. “No es la idea ni de un museo ni de una galería, simplemente es un espacio más bien simbólico para atender a representantes de instituciones o coleccionistas. Mi objetivo es celebrar la obra, honrar la memoria de Remo en respeto de lo que él pensaba”, señala.

Ese respeto implica mantener la esencia de quien prefería observar el jardín y las nubes antes que someterse a las reglas del mercado.

El artista como trabajador del oficio

Discípulo de Joseph Beuys en Alemania, Bianchedi trajo al país la convicción de que el arte es, ante todo, un oficio y un derecho humano. “Él decía, repitiendo a Beuys, que todo hombre es un artista. Que cualquier persona, cuando cocina o cuando hace jardinería, tiene una capacidad creativa que es lo que hay que desplegar”, relata Romero.

Esa horizontalidad fue la que lo llevó a fundar Nautilus en 2000, un espacio de contención y capacitación para chicos de la calle. “Le gustaba la docencia no desde lo académico, sino desde espacios donde trataba de sacar del otro lo que ese otro tenía, no de imponer su perspectiva. De eso también va a dar cuenta la muestra”, suma Romero.

La poesía de lo invisible

Bianchedi fue, fundamentalmente, un poeta. Escribía a diario en sus libretas, incluso cuando la firmeza de su mano empezó a flaquear en los últimos meses. Su última muestra en vida, “Instantes Perpetuos” (Galería Marchiaro, julio de 2024), fue apenas un prólogo de la inmensidad que dejó guardada.

“Remo hablaba de pintar invisibles: imaginarse muestras y pinturas que a lo mejor después no hacía, pero las conversaba conmigo o las anotaba. Siempre estaba creando”, confiesa Romero.

La exhibición en el Palacio Ferreyra —que ocupará tres salas de marzo a julio— incluirá documentación, obras de coleccionistas cordobeses que reflejan su red de afectos y, posiblemente, lecturas de sus textos.

Será la oportunidad de asomarse a la mente de un hombre que, tras vivir en España y Alemania, eligió el silencio serrano para entender que, al final del camino, el artista debe retirarse para que la obra empiece a hablar por sí sola.



En Cruz Chica. Su casa celebra y honra la obra de Bianchedi y abrirá con muestras eventuales para exhibir sus obras (Foto: Carlos Lista).

