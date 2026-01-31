La ecléctica apuesta del Teatro Ciudad de las Artes para su nueva temporada

El Teatro Ciudad de las Artes es un termómetro de la creación contemporánea en Córdoba. En un contexto donde la cultura se defiende gestionando, la presentación de su Temporada 2026 llega con una fuerte apuesta por lo local, lo nacional y lo independiente sin perder la calidad curatorial.

Bajo una premisa que invita al diálogo entre distintas estéticas, la programación anual promete un recorrido escénico que incluye teatro, danza, música y propuestas formativas, transformando la sala en un espacio sensible de encuentro.

Febrero: del intimismo al despliegue musical

El calendario arranca con fuerza el sábado 7 de febrero con “El hombre inesperado”, una pieza de Yasmina Reza protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios que explora la soledad en un viaje en tren.

Para quienes busquen este refugio intelectual en la Sala Mayor, las entradas se posicionan entre los $37.000 de la Platea Alta B y los $40.000 de la Platea Baja.

La música también tendrá un lugar de privilegio con el regreso de Fabiana Cantilo en formato trío el domingo 15, ofreciendo un repaso íntimo por su trayectoria en el rock nacional. El acceso a este encuentro cercano con “la reina del rock” tiene un costo de $60.000 en Platea Alta y $65.000 en Platea Baja.

Asimismo, para el público familiar y joven, la oferta es variada y accesible: desde musicales poéticos como Wendy, La aventura de crecer, que se presentará el 14 de febrero con tickets desde los $20.000, hasta las Guerreras K-Pop, un show pensado para la fiebre fan el 20 de febrero, con entradas desde los $25.000.

Además, se pondrá en escena Rapunzel... ¡y me corté el cabello!, una apuesta local del teatro y la UPC, con una entrada general de $10.000, el 21 de febrero.

El cierre del mes llegará con la experimentación de “Donde despiertan las pesadillas”, una obra que cruza la danza contemporánea con el lenguaje cinematográfico, también con una propuesta de entrada popular a $10.000.

Marzo y abril: grandes nombres y giras internacionales

Marzo subirá la vara con la llegada de Luis Machín y Gabriela Toscano en “Relatividad”, prevista para el sábado 28. La obra, que imagina un cruce dialéctico entre Albert Einstein y una periodista, propone entradas que oscilan entre los $38.000 y los $40.000.

Previamente, el humor y la actualidad del streaming se harán presentes con “Sindicato Vencido”, el programa en vivo de Pablo Carrozza y Emiliano Coroniti el 21 de marzo, con tickets a $33.000.

Finalmente, el mes de abril traerá nombres internacionales con la visita de Diego El Cigala. El referente del flamenco presentará su espectáculo “Flamenco y Son” el miércoles 15, con ubicaciones desde los $132.000 hasta los $137.000.

La música como puente. Sergio Feferovich llega a la Sala Mayor el viernes 13 de febrero con “La música de las ideas”.

