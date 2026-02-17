El Secretario General de la Unión Ferroviaria, seccional Oeste del ferrocarril Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero, habló este martes sobre el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves en contra de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que “no se va a mover ni un solo tren en ninguna parte del país”.

Respecto a si la medida de fuerza estará acompañada de una movilización, a contramano de lo que propone la central obrera, el dirigente ferroviario le dijo a El Observador que “eso se va a discutir hoy con los gremios que están enrolados en el sindicalismo combativo, que somos los que venimos presionando para que saliera este paro y que fuimos los que nos movilizamos el día de la sesión en el Senado”. Y agregó: “El paro es seguro y también es seguro que le vamos a dar continuidad”.

Sobrero llamó a garantizar la contundencia de la medida y dijo que “ahora hay que garantizar bien el paro y garantizar una continuidad, porque el Gobierno va a intentar por todos los medios quitarnos conquistas a los trabajadores y vamos a tener que defendernos”.

Sobre el alcance de la medida de fuerza, el sindicalista remarcó: “El jueves no se puede mover ni una hoja. Tenemos que garantizar que no se mueva absolutamente nada. Y darle continuidad significa que estamos hablando en serio. No estamos acá haciendo un ‘parito’ para descomprimir la situación como desearían algunos dirigentes gremiales”.

En relación con el proyecto oficial, Sobrero afirmó que “esta reforma ataca ferozmente a los intereses de los trabajadores y es a los únicos que perjudica, porque acá se han beneficiado hasta los bancos”.

"Pollo" Sobrero: "¿Qué modernización es llevarte al siglo pasado?"

El dirigente también cuestionó los argumentos del Gobierno en defensa de la iniciativa. “Cuando uno habla de esta ley, te hablan de modernización. ¿Qué modernización es llevarte al siglo pasado?”, planteó. Y agregó: “Te dicen ‘no, lo que pasa es que los empresarios no toman gente porque si toman gente después no lo pueden echar’. Y qué tiene que ver eso con, por ejemplo, el estatuto de los periodistas”.

Asimismo, señaló que “es una ley que ataca de lleno al movimiento obrero y a los jubilados” y añadió: “Obviamente de rebote la liga la salud, la educación, todo eso”.

Ante la consulta sobre el impacto del paro en el transporte público, el gremialista aclaró: “Yo hablo de lo que nos corresponde a nosotros, los ferroviarios. Con lo que respecta a los trenes, te puedo asegurar que no se va a mover ni un solo tren en ninguna parte del país. Los cuatro gremios ya sentamos oposición y vamos a garantizar que eso suceda así”.

Las críticas de Rubén Sobrero a los principales puntos de la reforma laboral

Respecto a la posibilidad de extender la protesta más allá del jueves, Sobrero indicó: “Mira, hay detalles que todavía desconozco porque hoy nos reunimos todo el sindicalismo combativo”.

En ese sentido, agregó: “Nosotros somos muy críticos de la CGT oficialista, queremos tomar algunas determinaciones que vamos a discutir hoy. Porque si esto se llega a votar en el Congreso, tenemos que ver cómo lo frenamos de alguna forma”.

El sindicalista explicó los motivos de la protesta y afirmó: “No estamos jugando acá, nosotros acá estamos parando porque realmente estamos perdiendo conquistas que son históricas, como por ejemplo, tener ocho horas de trabajo, que puedas planificar tu vida y no que tu vida la planifique tu patrón, poder tener vacaciones”.

Además cuestión el aspecto previsional de la reforma: “Es importante que no te desfinancien la jubilación. Acá te sacan el 3% para pagarte vos mismo tu despido, desfinanciando la caja de jubilación, que es la plata que iba para tu jubilación, si te enfermas, te descuentan los días de sueldo”.

Además, sostuvo: “Es una locura. Imagínate que vos te engripas y el 50% de tu sueldo lo perdés”. Y agregó: “Esta es una ley que es muy retrógrada y que va en contramano de lo que se está discutiendo en el mundo”.

El líder sindical cuestionó el accionar pasivo de la CGT: “A nosotros nos costó mucho que se revierta esta situación de quietud de la CGT, porque vos sabes perfectamente que la CGT, con el 2% de las cajas de las afiliaciones solidarias, se había callado de la boca. Bueno, eso cambió. Así que ahora hay que seguir con todo, hay que seguir presionando para que esto cambie”.

Rubén “Pollo” Sobrero: “Tener a Milei en el Gobierno es una gran responsabilidad del peronismo”

Sobrero vinculó la situación laboral con el contexto económico y señaló: “El tema de la precarización laboral y de los bajos salarios que hoy tenemos los trabajadores, el 72% están por debajo de la línea de la pobreza, tiene que ver con que no hay consumo y tiene que ver con que hay una destrucción de todo lo que tiene que ver con la industria en la República Argentina”.

En ese marco, afirmó: “Solamente con este gobierno se cerraron 22.000 pymes” y agregó: “Ya se habían cerrado otras tanto con Macri”.

También se refirió a las responsabilidades políticas de que actualmente gobierne La Libertad Avanza y expresó: “Tener a Milei en el Gobierno es una gran responsabilidad del peronismo, tanto con Alberto Fernández como con la CGT, que miraba por el otro lado mientras se despedía gente, se bajaban los salarios y todo lo que conocemos”.

Sobre el actual esquema productivo, sostuvo: “Hoy tenemos un modelo económico extractivista que deja afuera a un sector muy grande de la sociedad. Por eso este Gobierno festeja que se despida gente”.

El gremialista agregó: “Yo tengo 64 años. Nunca vi un Gobierno que festeje que echan gente y acá festejan que echan gente, cuando tendrían que festejar cuando se crean nuevos puestos de trabajo”.

En la misma línea, indicó: “Como van a un cambio en el régimen económico del país con un modelo extractivista; con el petróleo, la megaminería, cosas muy puntuales; y muchas importaciones, queda todo un sector de la sociedad fuera que, por más que vos le des una bicicleta, por más que vos le des alguna plataforma, hay un sector muy pequeño que va a mantenerse dentro del sistema. El resto van a quedar todos afuera”.

Sobrero planteó además la necesidad de modificar el enfoque laboral y expresó: “Tenemos que ir hacia donde va el mundo. A una reducción de la jornada laboral para que puedan trabajar todos con el mismo salario”

Además se refirió a las innovaciones tecnológicas que la reforma planteada por el Gobierno no tiene en cuenta: “Tenemos que poner dentro de los convenios colectivos de trabajo todas las plataformas que hoy en día no son trabajadores, porque trabajan por la propina, y tendríamos que poner dentro de esas leyes todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Te lo digo así, muy a lo grueso para que se entienda. Tenemos que ir para para el otro lado, totalmente distinto a lo que está planteando el Gobierno”.

El sindicalista cuestionó la cuiestión de la jornada laboral que plantea la reforma laboral y afirmó: “Este gobierno te quiere llevar al siglo pasado. Te quiere llevar a la época de la Forestal, cuando un trabajador trabajaba quince, dieciséis horas”.

En ese sentido, señaló: “Nosotros tuvimos muertos por las ocho horas de trabajo. Han matado gente para que nosotros pudiéramos tener jornada de ocho horas, que pudiéramos tener vacaciones”.

El dirigente también expresó: “No vamos a rifar eso por un delirante que tenemos como Presidente, que se cree que el problema son los trabajadores”. Y añadió: “El problema no son los trabajadores. El problema que tenemos en Argentina son los malos gobiernos que hemos tenido desde la vuelta de la democracia para acá, todos”.

Sobre el presidente Javier Milei, sostuvo: “Milei es un delirante que culpa a los trabajadores que somos las víctimas de este sistema”. Y fue aún más lejos al asegurar: “Milei es un delirante. Te lo puedo asegurar porque lo conozco hace veinticinco años. Personalmente a él y a su familia. Yo te puedo contar cosas que, de verdad, es un tipo que no puede estar en la presidencia”.

Además afirmó: “Milei está en la presidencia solamente por el mal gobierno que hizo el peronismo. Es una persona que no puede estar en el gobierno. Es una persona no está en sus cabales. Es una persona que psicológicamente no está apta para estar en el gobierno. Es una persona que delira”.

También afirmó: “No solamente por las medidas económicas, porque las medidas económicas no las toma él. Las medidas económicas realmente las están tomando los que realmente mandan en el país, que son los grandes empresarios”.

Rubén Sobrero dijo que "este Gobierno deja al kirchnerismo como simples carteristas"

En relación con las denuncias de irregularidades de este Gobierno, Sobrero manifestó: “Este es un Gobierno que te dice que las Malvinas van a ser a Argentina cuando los ingleses quieran. Un Gobierno que se roba el oro del Banco Central, y cuando esto salta por La Bancaria, los tipos te dicen ‘no sabemos dónde está el oro’”.

Además, declaró: “Los hechos de corrupción que tiene este Gobierno dejan al kirchnerismo como simples carteristas. Lo que pasó en la ANDIS, lo que pasó con el 3% de Karina” y agregó el polémico contrato de Cancillería con la organización que dirige la esposa de Federico Sturzenegger: “El día de San Valentín (Federico Sturzenegger) le regaló a su mujer un contrato de 114 millones de pesos”.

El gremialista sostuvo: “Yo la corrupción la mido con la misma vara, sea popular, de derecha, de izquierda, o de centro. Si vos sos corrupto, tenés que ir preso. No me importa si es Cristina, Macri, Milei, Alberto Fernández o el que sea”.

Y concluyó: “A mí me metieron preso por denunciar a De Vido. Siempre hemos tenido una coherencia y siempre hemos denunciado todos los hechos de corrupción, de todos. No hubo gobierno al que no le hayamos encontrado cosas y lo siempre lo denunciamos. Siempre hemos sido coherentes”.

