En el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), los trabajadores del subte confirmaron su adhesión a la medida de fuerza prevista para el jueves 19 de febrero, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, lo que consolidará un cese total del servicio en el sistema de transporte más utilizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La decisión se inscribe en un escenario de creciente tensión sindical ante el inminente tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, situación que aceleró definiciones en distintos gremios estratégicos, especialmente en el sector transporte, donde el impacto cotidiano de las medidas se vuelve inmediato.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro señalaron que el servicio quedará completamente interrumpido durante toda la jornada del jueves y remarcaron que la iniciativa oficial no representa una actualización del marco laboral, sino un retroceso en derechos adquiridos, posición que fue expresada de manera formal en un comunicado difundido por el sindicato.

La definición fue comunicada por Metrodelegados, quienes señalaron que la medida tendrá una duración total de 24 horas, extendiéndose desde las 00 hasta las 24 hs, y estará directamente vinculada a la eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para ese día, donde podría tratarse el proyecto de reforma.

En el comunicado oficial, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro expresó que "no se trata de modernización sino de quita de derechos", al tiempo que advirtió que la iniciativa oficial apunta a desarticular conquistas históricas del movimiento obrero.

El documento, firmado por los secretarios generales Néstor Segovia y Virginia Buovet, agregó otra definición contundente al señalar que el Presidente "pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador", lo que profundizó el rechazo gremial a la propuesta del Ejecutivo.

En ese marco, Metrodelegados confirmó que si la Cámara baja sesiona este 19 de febrero, el paro será efectivo durante toda la jornada. “Rechazamos la reforma que intenta imponer el gobierno de Javier Milei”, sentenciaron en el comunicado difundido este martes por la noche.

En paralelo, se aguarda una conferencia de prensa de la CGT, prevista para este miércoles a las 11 en la sede de Azopardo, donde se brindarán precisiones sobre el alcance de la huelga. Sin embargo, la conducción cegetista enfrenta críticas internas por la demora en la convocatoria y por la estrategia adoptada frente al proyecto oficial.

Cómo funcionarán los servicios durante el paro general

El paro general de este jueves tendrá un fuerte impacto en múltiples sectores considerados estratégicos, con un nivel de adhesión que anticipa un cese amplio de actividades en transporte, servicios públicos y áreas clave de la economía.

Entre los servicios que no estarán operativos durante la jornada se encuentran:

Transporte público: No funcionarán los trenes, el Premetro ni ninguna línea de subte, según lo anunciado por La Fraternidad y Metrodelegados.

No funcionarán los trenes, el Premetro ni ninguna línea de subte, según lo anunciado por La Fraternidad y Metrodelegados. Vuelos: Las agrupaciones aeronáuticas confirmaron la cancelación total de vuelos nacionales e internacionales en las terminales del país.

Las agrupaciones aeronáuticas confirmaron la cancelación total de vuelos nacionales e internacionales en las terminales del país. Bancos: La Asociación Bancaria informó que las entidades financieras permanecerán cerradas y no habrá atención presencial durante toda la jornada.

La Asociación Bancaria informó que las entidades financieras permanecerán cerradas y no habrá atención presencial durante toda la jornada. Dependencias estatales: Asociación de Trabajadores del Estado indicó que la administración pública interrumpirá sus tareas, con guardias mínimas en centros de salud.

Asociación de Trabajadores del Estado indicó que la administración pública interrumpirá sus tareas, con guardias mínimas en centros de salud. Recolección e industria: Camioneros, Aceiteros y la UOM se sumarán al paro, con llamados a movilizar en rechazo al proyecto oficial.

En paralelo, algunas actividades tendrán funcionamiento parcial. En el caso de los colectivos, la Unión Tranviarios Automotor aún no confirmó si habrá paro total, aunque algunas delegaciones provinciales ya adelantaron su adhesión.

