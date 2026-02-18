La conducción nacional de La Asociación Bancaria confirmó su adhesión al paro general convocado para el jueves 19 de febrero, por lo que no habrá atención en bancos públicos ni privados en todo el territorio argentino. La medida afectará la operatoria habitual de las sucursales y podría generar demoras en distintos trámites financieros.

El sindicato que nuclea a los trabajadores bancarios comunicó que la decisión se enmarca en el acompañamiento a la huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a políticas económicas que, según sostienen, impactan negativamente en el empleo y el poder adquisitivo.

Paro del jueves 19 de febrero: cómo funcionará el transporte público en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medida de fuerza a nivel nacional implicará la suspensión de trámites presenciales, apertura de cuentas, gestión de créditos, asesoramiento comercial y cualquier otra operación que requiera intervención directa de personal en sucursal.

La paralización de la actividad de las entidades bancarias se produce en un escenario de tensión entre el movimiento sindical y el Gobierno nacional. Desde la CGT señalaron que el paro general que se concretará este jueves 19 de febrero, busca visibilizar la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y advertir sobre el impacto que puede tener la reforma laboral sobre el futuro y la estabilidad de los trabajadores.

Por su parte, la conducción de La Asociación Bancaria expresó que la adhesión responde a la necesidad de “defender el salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales” del sector financiero, en un contexto que describieron como complejo para los trabajadores.

Los gremios del transporte adhieren al paro nacional convocado por la CGT para el 19 de febrero

Secretario general de la Asocación Bancaria, Sergio Palazzo

Paro general del jueves 19 de febrero: cómo impactará el cierre de bancos en las operaciones comerciales

El cierre de bancos durante una jornada completa suele generar efectos puntuales en la actividad económica, especialmente en operaciones comerciales que requieren acreditaciones inmediatas o gestiones presenciales. Empresas y particulares que deban realizar trámites urgentes deberán reprogramarlos para el viernes 20 de febrero.

En tanto, las cámaras empresariales recomendaron planificar pagos y movimientos con anticipación, mientras que especialistas recordaron que la creciente digitalización del sistema financiero permite amortiguar el impacto de este tipo de medidas.

Revés para el gobierno: eliminarían el artículo 44 de la reforma laboral

De no mediar cambios en la convocatoria, el paro del jueves 19 implicará un día sin actividad bancaria en todo el país, en el marco de una jornada de protesta que tendrá alcance nacional y que sumará a distintos sectores del ámbito público y privado.

PM/LT