El analista financiero Carlos Maslatón se refirió al cierre de la fábrica de neumáticos Fate y la pérdida de 920 puestos de trabajo al asegurar que "hay un solo motivo para esta catástrofe: la política cambiaria, monetaria y de deuda vigente desde 2024".

Cierre de Fate

"No se rompan el cerebro buscando razones. Hay un solo motivo para esta catástrofe: la política cambiaria, monetaria y de deuda vigente desde 2024", afirmó al cuestionar la gestión del presidente Javier Milei.

Además consideró en una publicación de la red social "X" que esa política "crea un país carísimo donde se destruye toda industria lícita".

"No obstante, este modelo Martínez de Hoz fue validado en las urnas en octubre pasado y, ahora, hay que aceptar las consecuencias de esa decisión democrática", recordó Maslatón. Y por último advirtió: "Aunque no quede nada en pie".

"La felicidad expresada por el gobierno argentino toda vez que se funde una empresa nacional tiene solo dos antecedentes contemporáneos: 1) La del Partido Comunista de la URSS en 1921-1924 con la Nueva Política Económica; 2) La del enfermo mental comunista del Che Guevara como Ministro de Industria de Cuba en 1961, que disfrutaba cada quiebra privada porque ello favorecía la desaparición de la "burguesía" y acercaba al país al comunismo", ejemplificó el dirigente liberal.

Inflación

"En el Proceso, con Videla y Martínez de Hoz en 1978-1981, los precios de los artículos importados aún con la apertura eran también carísimos pese a que se la uso como política anti-inflacionaria presunta y se fracasó completamente", había señalado en otra publicación anterior de la mencionada red social.

"Igual que ahora, y fue así porque si seguís emitiendo, pagando tasa desde el Estado y fijando tipo de cambio bajo la inflación no cesará", analizó.

"La inflación es siempre un fenómeno monetario, no es una cuestión de costos", concluyó Maslatón.