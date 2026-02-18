Cortes de luz y baja tensión en Chaco: la demanda eléctrica superó los 900 MW en plena ola de calor

La intensa ola de calor en Chaco volvió a poner en jaque al sistema eléctrico. Este martes, con una temperatura que superó los 40,6 grados, se registraron cortes de luz y baja tensión en distintos sectores de la provincia, en un contexto de fuerte presión sobre la red energética.

Desde la empresa provincial Secheep, su presidente José Bistoletti confirmó que se alcanzó un nuevo récord de demanda eléctrica en lo que va del verano.

“A esta altura de la jornada ya hemos superado el récord de consumo que teníamos hasta ahora. Ayer habíamos registrado 870 megavatios y hoy ya estamos arriba de 900 megas, es decir, por encima del máximo de este año”, precisó el funcionario.

Demanda récord y sistema bajo alta exigencia

El incremento sostenido del consumo se explica por el uso masivo de equipos de refrigeración, aires acondicionados, ventiladores y freezers, frente a las temperaturas extremas que afectan a la región.

Según indicaron desde la compañía, el sistema eléctrico provincial continúa operando, aunque “bajo alta exigencia”, y es monitoreado en forma permanente para evitar colapsos mayores.

El nuevo pico supera los valores registrados en jornadas previas y se ubica entre los más altos de los últimos años, reflejando el impacto directo del calor extremo sobre la red.

Reclamos por cortes y baja tensión

Mientras tanto, usuarios de distintos barrios reportaron interrupciones del servicio y fluctuaciones de tensión, especialmente durante las horas de mayor consumo. En algunos casos, los cortes fueron intermitentes; en otros, se extendieron durante varios minutos.

Ante este escenario, desde Secheep reiteraron el pedido de realizar un uso responsable y eficiente de la energía, particularmente en horarios pico, para colaborar con la estabilidad del sistema.