Trasladaron a una yaguareté en Misiones y ahora investigan qué pasó con sus cachorros

La relocalización de la yaguareté Pará, una hembra que había generado conflictos con pobladores cercanos al Parque Nacional Iguazú, derivó en una investigación judicial que busca reconstruir qué ocurrió con sus dos cachorros tras el operativo. Lo que inicialmente fue presentado como un procedimiento ambiental inédito terminó generando interrogantes sobre el seguimiento posterior y el destino de las crías, en un caso que vuelve a exponer la fragilidad de la especie en Argentina.

El traslado del animal se concretó en octubre de 2025 tras semanas de trabajo entre organismos públicos, científicos y organizaciones ambientales. Sin embargo, la ausencia de registros recientes sobre los cachorros motivó una denuncia y la intervención de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, que intenta determinar si hubo irregularidades o fallas en el manejo del operativo.

El turismo generó $7 mil millones en Corrientes durante el fin de semana largo

Conflictos con vecinos y decisión de traslado

La historia comenzó a principios de 2025, cuando vecinos de la zona conocida como “2.000 Hectáreas”, lindera al parque nacional, denunciaron ataques a animales domésticos y la presencia cada vez más frecuente del felino en áreas habitadas. Con el paso de los meses, los episodios se repitieron y la tensión creció en la comunidad, que expresó temor por la seguridad de sus familias y mascotas.

Equipos técnicos colocaron un collar satelital a la hembra para monitorear sus movimientos y comprobaron que el riesgo era alto: el animal ya había sufrido heridas por caza furtiva y se hallaron trampas y cebos en la zona. Ante el aumento de la conflictividad y el peligro para su supervivencia, organismos ambientales consensuaron relocalizarla a un área protegida del Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí.

El operativo incluyó la captura de la madre y la detección de sus crías, cuya existencia no estaba confirmada previamente. Tras el traslado, los especialistas liberaron a los animales en el nuevo hábitat siguiendo protocolos técnicos y con monitoreo satelital de la hembra.

Corrientes: declaran heredera a una mujer separada de hecho tras valorar un audio y el desistimiento del divorcio

El misterio de las crías y la investigación judicial

El caso cambió de dimensión meses después, cuando medios y organizaciones advirtieron que no había registros de los cachorros en cámaras trampa ni informes públicos sobre su estado. Las autoridades confirmaron que la madre continuaba desplazándose con normalidad, pero admitieron que no existían evidencias directas sobre el paradero de las crías, ya que no contaban con transmisores.

La falta de información motivó pedidos de acceso a datos y una denuncia que activó la intervención judicial. El Ministerio Público Fiscal solicitó la participación de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal para reunir testimonios y documentación que permita evaluar posibles responsabilidades.

El caso reaviva el debate sobre la gestión de una especie emblemática que se encuentra en peligro crítico de extinción en el país, donde sobreviven apenas unos 250 ejemplares. La incertidumbre sobre los cachorros de Pará vuelve a poner el foco en los desafíos de conservación de la biodiversidad y en las limitaciones de las investigaciones por delitos ambientales.