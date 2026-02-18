Paro general: La Bancaria Resistencia se suma y este jueves no habrá atención en los bancos

La Asociación Bancaria – Seccional Resistencia anunció que adherirá al paro general convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero, jornada en la que se debatirá la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. La medida implicará un cese total de actividades en el sector financiero, por lo que no habrá atención al público en sucursales bancarias de la provincia.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Directivo local informó que la modalidad será “sin asistencia a los lugares de trabajo”, en rechazo al proyecto de reforma que, según expresaron, representa un retroceso en materia de derechos laborales.

Desaparición de Loan: 17 acusados llegan a la audiencia clave que definirá el juicio oral

Rechazo a la reforma laboral

Desde el gremio señalaron que la iniciativa en discusión no implica una modernización del sistema sino una reducción de garantías históricas para los trabajadores. Bajo la consigna “Sin derechos no hay justicia social”, la organización cuestionó puntos vinculados a la actualización salarial, indemnizaciones, régimen de vacaciones, horas extras, licencias y el derecho a huelga.

A nivel nacional, el secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que la adhesión será con “cese total de actividades” en todo el país.

Refrigerio para estatales: el lunes 23 de febrero se acreditará el beneficio

Cómo impactará en la atención bancaria

La medida afectará la atención presencial en entidades públicas y privadas. Durante la jornada no se podrán realizar operaciones por ventanilla, cobro de cheques ni trámites administrativos en sucursales.

No obstante, las entidades financieras garantizarán el funcionamiento de los canales digitales, incluyendo homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales. También permanecerán operativos los cajeros automáticos, aunque desde el sector advierten que podrían registrarse demoras en la reposición de efectivo debido a la adhesión de otros gremios al paro.

La protesta se enmarca en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo.