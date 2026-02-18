Refrigerio para estatales: el lunes 23 de febrero se acreditará el beneficio

El Gobierno provincial informó que el lunes 23 de febrero se realizará la acreditación del Refrigerio para empleados públicos activos, un beneficio mensual destinado al personal de la Administración Pública Provincial.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco precisaron que los fondos serán depositados por la tarde en la Nuevo Banco del Chaco, a través de la tarjeta Tuya Recargable, mecanismo habitual de percepción del beneficio.

Pago del Refrigerio: modalidad y alcance

La acreditación permitirá que los trabajadores estatales dispongan del monto el mismo día del depósito, tal como ocurre en cada cronograma mensual. El Refrigerio está destinado exclusivamente a agentes activos y se canaliza mediante la tarjeta precargada, que agiliza la operatoria y evita trámites presenciales.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, sostuvo que el cumplimiento en tiempo y forma del pago “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”.

Desde la cartera económica remarcaron que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos permiten sostener regularmente este tipo de obligaciones. Según indicaron, el beneficio no solo representa un respaldo para los trabajadores estatales, sino que también impacta en el circuito económico local, al dinamizar el consumo en comercios de la provincia.

El Ministerio destacó que el esquema de pagos forma parte de una política orientada a garantizar previsibilidad salarial y orden en las cuentas públicas.