“Era un sueño casarnos por iglesia”: la pareja trans que dio el sí en Corrientes defendió su boda religiosa

El casamiento religioso de Solange Agustina Ayala (33) e Isaías Díaz Núñez (26) en la iglesia Nuestra Señora de Pompeya, en Corrientes, generó un fuerte debate dentro de la Iglesia local y en la opinión pública.

Sin embargo, lejos del foco institucional, la pareja eligió centrar la atención en su propia experiencia y en lo que significó para ellos poder casarse ante el altar después de cinco años de relación y de haber atravesado el proceso de cambio de nombre y género en sus documentos. Para ambos, la ceremonia fue la concreción de una meta que durante mucho tiempo creyeron inalcanzable.

Según relataron, la idea del matrimonio surgió a fines del año pasado, cuando decidieron formalizar su vínculo. Aunque inicialmente pensaban que la boda religiosa era imposible, comenzaron a buscar alternativas y a informarse sobre distintas parroquias. La recomendación de una iglesia considerada abierta a la comunidad fue el punto de partida para iniciar los trámites como cualquier otra pareja.

“Nunca pensamos que iba a pasar”

La propuesta de matrimonio llegó en diciembre y, desde ese momento, la posibilidad de una ceremonia religiosa empezó a tomar forma. Solange explicó que durante mucho tiempo sintieron que ese sueño estaba fuera de su alcance, pero aun así decidieron intentarlo y avanzar con los pasos formales.

“No lo íbamos a hacer por iglesia porque era algo que veíamos imposible. Se habla tanto de que no aceptan a la comunidad LGBT y fuimos buscando opciones”, contó. Según detalló, eligieron esa parroquia porque les habían señalado que tenía una mirada pastoral abierta y receptiva, lo que los motivó a iniciar el expediente matrimonial.

La emoción alcanzó su punto máximo el día de la ceremonia. “Cuando llegué a la iglesia todo me parecía irreal, porque no era algo que me esperaba”, recordó. La presencia de amigas y referentes de la comunidad trans dentro del templo convirtió la celebración en un momento profundamente simbólico. “Ellas mismas decían que era como cumplir un sueño que muchas tenemos, porque quién no soñó casarse por iglesia alguna vez”, agregó.

El significado del “sí” y la respuesta a la polémica

La pareja sostuvo que el proceso previo incluyó entrevistas y preparación pastoral. Según Solange, el sacerdote les explicó los pasos necesarios y les comunicó que no existían objeciones para avanzar con el sacramento. “Nos dijo que, hablando con transparencia, biológicamente éramos un varón y una mujer y que podíamos ser bendecidos bajo el matrimonio”, afirmó.

También destacó que el trámite se desarrolló con normalidad a pesar de que sus partidas de bautismo conservan los nombres anteriores. “Firmamos el acta con nuestros nombres actuales, los que figuran hoy en el documento”, señaló, remarcando que todo el proceso se llevó adelante con formalidad y acompañamiento.

Tras la difusión de la boda, el Arzobispado inició un proceso canónico que podría derivar en sanciones al sacerdote y declaró que la unión no sería válida para la Iglesia. Sin embargo, Solange e Isaías decidieron mantenerse al margen del conflicto institucional y enfocarse en lo que vivieron como pareja. “Celebramos nuestro matrimonio con respeto y compromiso y esperamos que se reconozca nuestro derecho a vivirlo plenamente”, afirmaron.