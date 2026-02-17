“Creemos que alguien lo tiene en una casa”: la familia de Bernabé Navarro redobla el pedido de ayuda

A más de dos semanas de la desaparición de Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que salió de su vivienda el 1 de febrero en Presidencia Roque Sáenz Peña y no regresó, la familia insiste en que la clave puede estar en la colaboración ciudadana. Mientras la Policía del Chaco mantiene activos los operativos por tierra y aire, los allegados sostienen que no descartan que el adulto mayor se encuentre en una vivienda particular.

En declaraciones públicas, Carlos Navarro, uno de sus hijos, aseguró: “Creemos que alguien lo tiene en una casa. No sabemos si esa persona sabe quién es, pero le pedimos que no nos haga sufrir más”.

Una condición que complica la búsqueda

Según explicó la familia, Bernabé padece atrofia cerebral, lo que le provoca desorientación en tiempo y espacio. Si bien reconoce a sus hijos y conserva noción de identidad, puede perder fácilmente la ubicación geográfica y no lograr regresar por sus propios medios.

Brutal ataque en una comisaría: un interno murió tras ser golpeado en Puerto Vilelas

“Él puede saber quién es, pero si se desorienta no encuentra el camino. Seguramente salió y no pudo volver”, relató su hijo. La familia subraya que nunca antes había permanecido tantos días sin dar señales.

El último dato y una falsa esperanza

El último rastro firme ubica al hombre en la zona de Villa Verde, en Sáenz Peña, durante la jornada posterior a su desaparición. Desde entonces no surgieron datos certeros.

En las últimas horas, una llamada alertó sobre un adulto mayor que deambulaba por la Ruta 16, cerca de Machagai. Los familiares acudieron con urgencia, pero comprobaron que se trataba de otra persona extraviada. “No era mi papá. Era un hombre que también estaba perdido y lo ayudamos a volver”, contó Carlos.

El episodio renovó la angustia y reforzó el mensaje a la comunidad: ante la presencia de una persona mayor caminando sola por rutas o caminos rurales, piden detenerse y asistirla.

Retiro voluntario en Chaco: paso a paso para adherirse al nuevo régimen

Cuestionamientos y operativo en marcha

Desde la fuerza provincial informaron que se activó el protocolo de búsqueda y que cuentan con apoyo aéreo y rastrillajes en distintos puntos. Sin embargo, la familia expresó inquietud por la dinámica del despliegue, al señalar que no perciben movimientos constantes en zonas rurales más alejadas.

El hombre vestía, al momento de su desaparición, camisa cuadrillé verde clara de mangas cortas, jean celeste gastado y alpargatas negras. Llevaba anteojos y se movilizaba en una bicicleta verde despintada con canasto negro, donde transportaba una bolsa verde. En su billetera tenía documentación y un número telefónico anotado en un cartón.

Los Sena rechazan su traslado y anticipan hábeas corpus si los envían a cárceles federales

Pedido urgente a la comunidad

Para la familia, el paso de los días es un factor crítico. “La única salvación es que alguien avise”, insisten. Ante cualquier dato, solicitan comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. La búsqueda continúa y la incertidumbre crece, mientras los familiares sostienen la esperanza de que Bernabé pueda estar resguardado y a la espera de ser identificado.