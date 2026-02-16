Retiro voluntario en Chaco: paso a paso para adherirse al nuevo régimen

El Ejecutivo chaqueño avanzó con la reglamentación del Régimen de Retiro Voluntario Móvil creado por la Ley 4200-H, estableciendo el mecanismo formal para que trabajadores de la Administración Pública Provincial puedan gestionar su adhesión. La medida, oficializada mediante decreto, fija condiciones, etapas y límites para acceder al beneficio, que se tramitará exclusivamente de manera online.

La normativa alcanza al personal de planta permanente que presta servicios en las jurisdicciones incluidas dentro de la estructura estatal contemplada por la Ley de Administración Financiera provincial, con excepciones específicas determinadas en el texto legal.

Quiénes pueden acceder al Retiro Voluntario en Chaco

De acuerdo con la reglamentación, podrán solicitar el beneficio aquellos agentes que acrediten al menos 10 años de aportes al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP).

El monto a percibir se calculará tomando como base la última remuneración mensual normal y habitual sujeta a aportes, aplicando un porcentaje que variará según la edad del trabajador y su antigüedad previsional.

El objetivo del régimen, según fuentes oficiales, es ordenar el proceso de desvinculación voluntaria bajo criterios uniformes y con previsibilidad administrativa.

Sectores excluidos del régimen

El decreto también establece límites claros. No podrán adherirse los trabajadores que desempeñen tareas de atención sanitaria directa o indirecta en el sistema público de salud, debido a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio.

Quedan además excluidos quienes:

– Sean declarados personal esencial por la autoridad máxima de su organismo.

– Estén atravesando un proceso penal o un sumario administrativo.

– Hayan presentado renuncia con anterioridad.

– Se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria.

Cómo iniciar el trámite online

El procedimiento será completamente digital a través de la plataforma oficial Tu Gobierno Digital. El primer paso será realizar una pre-liquidación online para simular el haber mensual estimado. Si el agente acepta el cálculo, deberá descargar el documento y adjuntarlo a la Solicitud de Retiro Voluntario Móvil dentro del sistema.

El plazo para formalizar la presentación será de cinco días corridos desde la obtención de la simulación. Si ese período vence, el interesado deberá generar una nueva pre-liquidación.

Una vez ingresada la solicitud, el área de Recursos Humanos verificará la documentación y elevará el expediente a la autoridad superior del organismo, que tendrá la facultad de aprobar o rechazar el pedido mediante fundamentos administrativos. En caso de aval, el trámite continuará hasta la emisión del decreto que otorgue el beneficio.

El Gobierno dispuso que el régimen se aplique en etapas. La primera fase tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, aunque la ley habilita eventuales prórrogas.

Qué ocurre con el cargo del agente

Una vez concedido el retiro voluntario, el puesto podrá ser evaluado técnicamente para determinar su posible eliminación dentro de la estructura estatal.

Asimismo, cuando el beneficiario reúna los requisitos para acceder a la jubilación, el cese se equiparará a la baja laboral, habilitando el acceso al anticipo previsional conforme a la normativa vigente.

El financiamiento del régimen quedará a cargo de cada jurisdicción estatal, según su disponibilidad presupuestaria. El decreto también contempla la aplicación de descuentos y retenciones de acuerdo con la legislación en vigor.