Tragedia en Brasil: una correntina murió y su familia lucha por su vida tras un choque frontal

Una familia oriunda de Paso de la Patria, Corrientes, protagonizó un violento choque frontal en Brasil que dejó como saldo la muerte de una mujer y tres heridos de gravedad. El hecho se registró el sábado por la tarde sobre la ruta BR-282, a la altura del trébol Varginha, en jurisdicción de Santo Amaro da Imperatriz, en el estado de Santa Catarina.

La víctima fatal fue identificada como Mayra Cardozo, quien viajaba en el asiento delantero del automóvil con patente argentina. Según los primeros reportes oficiales, falleció en el acto producto de la magnitud del impacto.

Rescate con herramientas hidráulicas y traslado aéreo

El conductor del vehículo, Pedro Sebastián Fader, quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser liberado por dotaciones del Cuerpo de Bomberos Militares mediante herramientas hidráulicas. Debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado en helicóptero a un centro médico de alta complejidad. Con el correr de las horas, fuentes cercanas a la familia indicaron que permanece lúcido y bajo estricta observación.

En el asiento trasero viajaban las hijas de la pareja, Valentina y Martina, quienes sufrieron traumatismos craneales y múltiples fracturas. Una de las menores era intervenida quirúrgicamente por lesiones en una de sus piernas.

Cómo fue el choque

El siniestro involucró a otro automóvil que circulaba en sentido contrario. De acuerdo con testigos y medios locales, uno de los rodados habría invadido el carril opuesto, provocando un impacto lateral de gran violencia. En el segundo vehículo viajaban dos personas que resultaron con heridas de distinta consideración y fueron asistidas en el lugar.

La Polícia Rodoviária Federal dispuso el corte total de la traza para facilitar las tareas de rescate y preservación de la escena. La investigación apunta ahora a determinar cuál de los conductores cruzó de carril y bajo qué circunstancias se produjo la colisión.

El operativo incluyó la intervención de varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos Militares, cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia, entre ellas una unidad avanzada, y apoyo aéreo sanitario. La magnitud del despliegue evidenció la gravedad del cuadro al momento de la asistencia.