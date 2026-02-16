Rescatan una boa curiyú de 2,30 metros en la Torre de Control del Aeropuerto de Resistencia

Un operativo conjunto permitió el rescate de una boa curiyú de más de dos metros en el predio de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Resistencia. El procedimiento se activó pasadas las 17.30 de este domingo, luego de que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectara la presencia del reptil en altura y solicitara asistencia especializada.

La alerta fue elevada por la jefa de la Unidad Operacional Resistencia, quien requirió apoyo ante la confirmación de que se trataba de un ofidio de gran tamaño. Desde la Dirección de Educación Policial se comisionó al sargento Germán Ofelio Daniel Franco, especialista en manejo de serpientes, quien se trasladó hasta el lugar en una motocicleta oficial.

Confirmación de la especie y operativo de rescate

Al arribar al predio, el efectivo constató que el animal se encontraba en la copa de un árbol dentro del área operativa. Tras la evaluación inicial, se confirmó que se trataba de una boa curiyú (Eunectes notaeus), hembra adulta, con una longitud aproximada de 2,30 metros.

La parroquia defendió su actuación tras la polémica por el matrimonio religioso de una pareja trans

La intervención se realizó bajo protocolos de seguridad para evitar riesgos tanto al personal como al animal. El rescate se concretó sin incidentes y el ejemplar fue contenido de manera segura para su posterior traslado.

Traslado y futura liberación

Según informaron fuentes oficiales, la serpiente será alojada temporalmente en el Refugio Naturaleza Reptil, donde se le practicará una revisión sanitaria antes de su liberación en un ambiente acorde a su hábitat natural.

El STJ confirmó la validez de la Ley de Bosques y fijó nuevas exigencias para el control ambiental en Chaco

La boa curiyú, también conocida como anaconda amarilla, es una especie autóctona del nordeste argentino que habita principalmente en zonas de bañados, esteros y áreas ribereñas. Aunque puede alcanzar grandes dimensiones, no es considerada agresiva hacia humanos si no se la provoca.