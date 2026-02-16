Detienen a un hombre acusado de intentar llevarse a una niña de 4 años en Resistencia

Un hombre de 42 años fue detenido este domingo por la tarde en Resistencia, acusado de haber intentado raptar a una niña de 4 años en inmediaciones de avenida Alvear y José María Paz. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía del Chaco, a través de la Comisaría Tercera Metropolitana y la División Patrulla Preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30, cuando un llamado de alerta movilizó a los uniformados hasta la zona. Según la información oficial, al arribar al lugar los agentes identificaron a un hombre que se encontraba en las cercanías del domicilio de la menor y que habría intentado retirarse al advertir la presencia policial.

El relato de la madre

Minutos más tarde, la madre de la niña se presentó en sede policial para formalizar la denuncia. De acuerdo con su declaración, mientras se hallaba dentro de su vivienda, observó que un desconocido trepó la reja frontal e intentó acercarse a su hija, que estaba en el interior del domicilio.

Según la mujer, la pequeña manifestó que el hombre le decía “vení, vení” mientras extendía su brazo en dirección a ella, en un aparente intento de atraerla hacia la reja.

Intervención de la Fiscalía y medidas de prueba

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sospechoso en el marco de una causa caratulada como “Supuesta sustracción de menor en grado de tentativa”. Además, ordenó la recepción de declaraciones testimoniales, el análisis de cámaras de seguridad de la zona por parte del área de Cibercrimen y la correcta identificación del detenido para determinar su situación procesal.

El acusado, domiciliado en Barranqueras, permanece alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. Las autoridades buscan establecer con precisión la mecánica del hecho y verificar si existen antecedentes o episodios similares vinculados al mismo individuo.