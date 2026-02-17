Brutal ataque en una comisaría: un interno murió tras ser golpeado en Puerto Vilelas

Un detenido murió durante la madrugada tras haber sido salvajemente golpeado dentro de la Comisaría de Puerto Vilelas, en un episodio que ahora es investigado como homicidio. La víctima fue identificada como Carlos César Cabañas, de 37 años.

El hecho comenzó alrededor de las 21:40 del lunes, cuando Cabañas fue trasladado desde una dependencia policial de Barranqueras para comenzar a cumplir una condena efectiva. Según fuentes oficiales, pocos minutos después de su ingreso al sector de alojamiento se produjo un disturbio dentro del pabellón.

Ataque dentro de la celda

El llavero de turno advirtió movimientos irregulares y solicitó apoyo inmediato. Al ingresar al sector, los efectivos constataron que varios internos estaban golpeando al recién llegado.

El hombre fue retirado del lugar con lesiones de gravedad y asistido por una ambulancia. Tras una primera atención en el hospital local, fue derivado al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo grave y quedó conectado a asistencia respiratoria mecánica. A las 2:50 se confirmó su fallecimiento.

La causa pasó a homicidio

Ante el desenlace fatal, la fiscal Ana González de Pacce dispuso el cambio de carátula a “Supuesto Homicidio” y ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido dentro del pabellón.

Un interno fue señalado como principal sospechoso y ya fue notificado de su nueva situación procesal. Además, se dispuso la toma de declaraciones testimoniales y el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente.

La investigación busca determinar cómo se inició la agresión, si hubo instigación previa y si existieron fallas en el protocolo de alojamiento y control interno.