Secuestran cuatro topadoras por un desmonte ilegal de 550 hectáreas en Los Frentones

Un operativo conjunto de control forestal permitió detectar un desmonte ilegal de aproximadamente 550 hectáreas de monte nativo en la zona de Río Muerto, jurisdicción de Los Frentones. Como resultado del procedimiento, fueron secuestradas cuatro topadoras, además de dos cisternas de gran capacidad y casillas utilizadas en el predio rural.

La intervención fue encabezada por funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y la Dirección de Bosques, dependientes del Ministerio de la Producción del Chaco, con apoyo de la División Operaciones Rurales de General Pinedo y personal de la Sección Rural de Pampa del Infierno. El allanamiento contó con la intervención del Juzgado de Paz y Faltas local.

La modalidad: “topado con cadena”

Durante la inspección, las autoridades verificaron que la limpieza del terreno se habría realizado mediante la práctica conocida como “topado con cadena”, un sistema que consiste en arrastrar una pesada cadena entre dos topadoras para derribar amplias extensiones de vegetación en poco tiempo.

Según los técnicos forestales, se trata de un método de alto impacto ambiental que arrasa con el monte nativo, elimina la cobertura vegetal y altera de manera severa el ecosistema.

En el lugar fue identificado como presunto infractor un hombre de 42 años, quien fue notificado de las actuaciones iniciadas en su contra por presunta violación a la normativa forestal y ambiental vigente. Las maquinarias quedaron formalmente incautadas a disposición de la Justicia.

Advertencia oficial: “Van a tener que vender el campo”

Tras el operativo, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, fue contundente respecto de las sanciones económicas que podrían imponerse. “Desde que asumió el gobernador Leandro Zdero no se otorgó ningún permiso de cambio de uso de suelo ni desmonte, por lo tanto todo lo que se detectó es ilegal”, afirmó.

El funcionario explicó que la provincia endureció el régimen sancionatorio y triplicó el valor de las multas, incorporando agravantes para casos de reincidencia y para quienes utilicen maquinaria con cadenas. “En algunos casos las multas van a estar por encima del valor de la hectárea. Si quieren recuperar la topadora, van a tener que vender el campo”, advirtió.

Además, anticipó que se hará pública la identidad de los responsables y el monto de las sanciones aplicadas, en el marco de una política de transparencia y ejemplificación.

Desde la cartera productiva señalaron que el objetivo es diferenciar claramente el aprovechamiento forestal legal y regulado del desmonte total sin autorización. Indicaron también que los fondos que se recauden por las multas serán destinados a programas de forestación y recuperación del monte nativo.