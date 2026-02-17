Crisis textil: Alal ratificó que pagará solo el 50% de las indemnizaciones a despedidos

El conflicto laboral en la histórica textil Emilio Alal S.A.C.I.F.I se profundiza tras el cierre de sus plantas en Corrientes y Chaco. La empresa ratificó que abonará solo el 50% de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos, lo que anticipa un escenario de judicialización del caso.

La firma comenzó a responder las cartas documento enviadas por los empleados cesanteados y confirmó la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita a pagar la mitad de la indemnización cuando el despido se produce por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

Cierre de plantas y despidos masivos

El 25 de enero la empresa anunció el cierre definitivo de sus plantas productivas, decisión que impactó en 460 trabajadores:

260 empleados despedidos en Goya (Corrientes)

200 cesanteados en Villa Ángela (Chaco)

Días después, la compañía formalizó su ingreso al Concurso Preventivo de Crisis, lo que agravó la situación laboral.

La postura de la empresa

En la respuesta enviada a los trabajadores, la empresa rechazó los reclamos “en todos sus términos” y sostuvo que las desvinculaciones obedecen a causas económicas y financieras comprobables. Además, negó que corresponda el pago completo de indemnizaciones y rechazó los planteos basados en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Tras los despidos, los trabajadores iniciaron movilizaciones y cortes de ruta para exigir el pago total de las indemnizaciones. Ante la falta de acuerdo, el conflicto se encamina a la presentación de demandas laborales individuales, donde la Justicia deberá determinar si corresponde la aplicación del artículo 247 o el pago completo.

Desde el sector sindical advierten que el caso se inscribe en un deterioro más amplio de la industria. El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Isaac Solís, había advertido meses atrás que la apertura de importaciones impacta de lleno en el sector. También cuestionó el deterioro salarial y los regímenes de suspensión en plantas textiles de la región, señalando que muchos operarios aceptan retiros voluntarios ante la falta de empleo.