Misiones otorgará aumentos salariales desde febrero a docentes y fuerzas de seguridad

En medio de un escenario económico desafiante para las provincias, Misiones confirmó que comenzará a aplicar aumentos salariales desde febrero para docentes y fuerzas de seguridad. La medida se implementará en dos etapas —febrero y abril— y busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, quien destacó que la provincia avanzará con incrementos pese a la caída de la recaudación y la incertidumbre por los envíos nacionales. Según afirmó, Misiones es “una de las pocas provincias” que otorgará subas desde el inicio del año.

Aumento para fuerzas de seguridad

El esquema salarial establece una actualización inmediata para el personal de seguridad.

Un agente de la zona norte percibirá $1.240.887 en febrero, mientras que en la zona capital el salario será de $1.042.650.

Con el segundo tramo previsto para abril, los montos ascenderán a:

$1.274.840 para zona norte

para zona norte $1.073.840 para zona capital

La actualización forma parte de una estrategia de recomposición escalonada durante el primer semestre.

Mejora salarial para docentes

En el sector educativo, el Gobierno provincial cerró la negociación antes del inicio del ciclo lectivo.

Un maestro de grado sin antigüedad cobrará:

$711.000 en febrero

Hasta $961.000 con el programa Hora Más

Para docentes con mayor antigüedad y más de un cargo, el incremento mínimo será de $29.600 por cargo en febrero, que llegará a $69.400 acumulados en abril. Los recibos de haberes podrán consultarse desde el 21 de febrero en el Consejo General de Educación.

La administración provincial anticipó que las mesas paritarias seguirán con otros sectores. Esta semana se convocará a Salud y Administración Central, con el objetivo de definir incrementos salariales que se aplicarían desde marzo.