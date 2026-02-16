Denuncian penalmente a la exintendenta de Mercedes por presuntas irregularidades económicas y administrativas

La Justicia de Mercedes comenzó a analizar una denuncia penal presentada contra la exintendenta Juana Elba Gauto, quien estuvo al frente del municipio entre 2024 y 2025. La presentación fue realizada por la concejal de la UCR Verónica Quiroz, quien sostuvo que la administración comunal habría incurrido en irregularidades económicas, financieras y administrativas con impacto en las cuentas públicas.

La causa quedó radicada en la Unidad Fiscal de Mercedes y también alcanza a “toda otra persona que pudiera resultar responsable”. La investigación se apoyará en documentación aportada por la denunciante y por la actual gestión municipal, según destacó el medio Tu Mercedes.

Deudas, faltantes y presuntas irregularidades

Según la presentación, los primeros indicios surgieron en agosto de 2025, cuando Quiroz ejerció interinamente la intendencia. Posteriormente, el actual jefe comunal Víctor Cemborain amplió los cuestionamientos durante la apertura de sesiones ordinarias del 1 de febrero de 2026. En ese contexto, el Concejo Deliberante declaró la emergencia económica y financiera del municipio.

Entre los principales puntos denunciados figuran:

Deuda por becas universitarias: inicialmente estimada en $12,5 millones con la UNCAUS y la UTN, que habría escalado hasta $180 millones sin constancia del destino de los fondos.

inicialmente estimada en $12,5 millones con la UNCAUS y la UTN, que habría escalado hasta sin constancia del destino de los fondos. Deuda con proveedores: superior a $712 millones , lo que habría provocado paralización de servicios e intereses acumulados.

superior a , lo que habría provocado paralización de servicios e intereses acumulados. Faltante para salarios: se detectó un déficit de $370 millones pese a la percepción regular de recursos.

se detectó un déficit de pese a la percepción regular de recursos. Desfinanciamiento del Concejo Deliberante: transferencias incompletas y fuera de término.

transferencias incompletas y fuera de término. Presuntos empleados “fantasma”: cerca de 300 agentes sin funciones dentro de una planta de 1.300 trabajadores.

A estos puntos se suman otros hechos denunciados: utilización de un adelanto de coparticipación provincial por $500 millones, facturas impagas por más de $470 millones, una deuda de $57 millones con la ART, retenciones impositivas por $85 millones no depositadas, falta de envío de fondos a Bomberos Voluntarios y atrasos en el pago de servicios básicos municipales.

También se cuestionó la compra de un Volkswagen Gol Trend en condiciones consideradas irregulares y la falta de presentación de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2025.

Investigación en marcha

La Unidad Fiscal de Mercedes deberá analizar la documentación y determinar si corresponde avanzar con imputaciones formales. Hasta el momento, la exintendenta Juana Gauto no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia.