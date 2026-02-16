Un correntino ganó la Revancha del Quini 6 y se llevó más de $8.061 millones

La suerte volvió a golpear fuerte en el Litoral argentino. En el sorteo Nº 3348 del Quini 6, un apostador de Corrientes se convirtió en multimillonario al acertar los seis números de la modalidad Revancha y quedarse con un premio extraordinario de $8.061.570.084,60.

El ganador logró los seis aciertos con una sola apuesta y se adjudicó el total del pozo acumulado, según confirmó el extracto oficial del sorteo.

Los números de la fortuna

Las bolillas que cambiaron la vida del apostador fueron: 07 – 11 – 13 – 14 – 36 – 37. La noticia generó fuerte repercusión entre agencias oficiales, apostadores y seguidores del juego en todo el país, debido al monto récord en juego.

Como ocurre habitualmente, el anonimato del ganador está garantizado, pero el impacto del premio se multiplica en la comunidad: agencias, clientes habituales y apostadores celebran cada nuevo millonario que deja el popular juego.

Resultados del resto de las modalidades

En el Tradicional, los números favorecidos fueron 06 – 12 – 24 – 26 – 40 – 41.

En la Segunda del Quini, salieron 03 – 17 – 21 – 34 – 38 – 43.

En el Siempre Sale, hubo 59 ganadores con cinco aciertos, quienes se llevaron más de $6.850.000 cada uno tras acertar 04 – 07 – 12 – 22 – 26 – 39.

Desde la Lotería de Santa Fe recordaron que el juego se desarrolla bajo estrictos controles y que los recursos generados regresan a la sociedad a través de políticas públicas en salud, acción social, deporte y educación, reforzando el carácter solidario del sistema de loterías oficiales.

Próximo sorteo

La expectativa continúa: el próximo sorteo será el miércoles 18 de febrero y contará con un pozo estimado superior a $10.450 millones, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores en todo el país.