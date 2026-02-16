El sato de Cósmico: la yerba mate que va por una facturación de US$ 4 millones en 2026

En menos de dos años, Cósmico Yerba Mate dejó de ser una apuesta incipiente para convertirse en uno de los casos más dinámicos del mercado de infusiones argentino. Hoy vende un paquete cada 30 segundos, lo que equivale a 2.880 paquetes diarios y más de un millón de unidades al año, con un objetivo claro para 2026: facturar alrededor de US$ 4 millones.

Según publicó Forbes en su cobertura sobre la marca, en agosto de 2024 Samantha Trottier y Hernán Regiardo acababan de agotar el stock de Cósmico en Coto en apenas dos semanas. Un año y medio después, ese ritmo inicial se transformó en una operación sostenida, con ventas constantes y una presencia cada vez más amplia en el retail argentino. “Esas fueron las ventas del año pasado y realmente era lo que esperábamos”, explicó Regiardo al detallar los números recientes. Para este año, el objetivo es consolidar volumen y escalar facturación: “Ese es el gol para 2026”.

De supermercados a la capilaridad territorial

A fines de 2024, Cósmico tenía entre 400 y 500 puntos de venta. Hoy supera los 1.400 locales en todo el país y logró ingresar en las principales cadenas de supermercados: Jumbo, Vea, Disco, Coto, Carrefour, La Anónima, Changomás, Vital, Makro y Diarco. El próximo desafío, según sus fundadores, es ganar capilaridad en pueblos chicos, almacenes barriales y kioscos, un trabajo que concentra buena parte del esfuerzo comercial del año.

La marca ya se comercializa en la Unión Europea, Australia y Estados Unidos. En Amazon, Cósmico ocupa el segundo lugar entre las yerbas argentinas, solo por detrás de Playadito. La operación internacional se divide entre ambos socios: Trottier gestiona el mercado estadounidense y Regiardo el argentino.

En las próximas semanas enviarán un contenedor completo a Estados Unidos, con 25.000 paquetes, incorporando mate cocido. La empresa también avanza en negociaciones para ingresar a Walmart.com y TikTok Shop, ampliando canales digitales.

Más productos, más estructura

Si 2025 estuvo marcado por la expansión comercial, 2026 será el año de la diversificación. Cósmico planea pasar de tres productos a trece, incorporando nuevas variedades de yerba mate y cuatro líneas de té. El objetivo declarado es posicionarse como una marca integral de infusiones.

Ese crecimiento, sin embargo, expone límites operativos. Con solo seis empleados, la empresa reconoce la necesidad de sumar estructura, en particular un director de comercio exterior. En paralelo, deberá ampliar su red de proveedores: hoy trabaja con dos empresas yerbateras y proyecta llegar a cinco el año próximo.

Modelo propio y posibles inversores

Hasta ahora, Cósmico se desarrolló sin capital externo. La empresa es 100% bootstrapped, aunque esa definición podría cambiar. Trottier confirmó que recibieron propuestas de inversión y que en 2026 están abiertos a evaluar un socio estratégico, sin perder el control de la marca.

Cósmico se convirtió en 2025 en la marca de yerba mate más seguida en redes sociales, con una comunidad orgánica que acompaña el crecimiento comercial. La operación se gestiona de manera remota y con una lógica ágil: WhatsApp sigue siendo la “oficina” central.

Mientras la empresa acelera, la pareja atraviesa también un cambio personal: esperan su primer hijo y reorganizaron lanzamientos y tiempos de trabajo en función de esa nueva etapa. Desde un sillón, una computadora y una comunidad digital consolidada, Cósmico proyecta su próximo salto en el competitivo mundo de las infusiones.