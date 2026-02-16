Rapallini: “los empresarios no le tenemos miedo a Milei, buscamos poner paños fríos”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, rechazó que el empresariado tenga miedo de confrontar con el presidente Javier Milei y aseguró que la entidad busca “poner paños fríos” frente a los cruces públicos para priorizar la estabilidad y las reformas de mediano plazo. Las definiciones fueron realizadas en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil.

“No hay miedo. Somos respetuosos de la investidura presidencial y queremos poner paño frío en situaciones que no ayudan a nadie a seguir profundizando la discusión política”, afirmó el dirigente industrial al referirse a los cuestionamientos por la reacción moderada del sector ante las críticas del Gobierno a empresarios como Paolo Rocca.

Reconversión económica y reformas estructurales

Rapallini explicó que la mirada empresaria está puesta en una etapa de reconversión económica destinada a dejar atrás “una economía adicta a problemas estructurales” y avanzar hacia una economía normal. En ese marco, sostuvo que la prioridad es acompañar las reformas laboral e impositiva, claves para mejorar la competitividad y generar empleo.

El titular de la UIA remarcó que el empresariado busca mantenerse al margen del “fragor de la discusión política” para concentrarse en políticas de mediano plazo. “Estamos mirando más las políticas de mediano plazo y tratando de marcar nuestra posición sin quedar atrapados en la discusión política diaria”, señaló. También defendió el rol social de los empresarios y cuestionó la idea de que el sector no tenga prestigio. “Hay que rodear de prestigio social a los empresarios y rescatar valores como el trabajo, la dedicación y la competitividad”, afirmó, al destacar el compromiso de grandes, medianas y pequeñas empresas.

Transición, competitividad y mirada de largo plazo

El dirigente industrial sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de adaptación complejo tras décadas de inflación y distorsiones. Según explicó, el empresariado debió ajustarse a cambios permanentes en materia cambiaria, regulatoria y fiscal, por lo que la transición hacia un modelo más abierto requiere acompañamiento estatal. “Tenemos que salir de una economía adicta a problemas estructurales hacia una economía normal”, insistió, al señalar que la apertura comercial debe convivir con una reducción de impuestos y costos para permitir que las empresas compitan.

Rapallini consideró que el empresariado argentino está “a la altura de las circunstancias” y que, si se consolidan las reformas, reaccionará positivamente. “El empresario quiere vivir en una economía ordenada, sin inflación y con condiciones razonables para competir”, concluyó.