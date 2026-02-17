Desaparición de Loan: 17 acusados llegan a la audiencia clave que definirá el juicio oral

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, entra en una etapa decisiva. El próximo 27 de febrero, desde las 9.30, se realizará la audiencia preliminar que ordenará el juicio oral contra 17 imputados y definirá el alcance del proceso judicial. La instancia será clave: fiscalía, querella y defensas debatirán qué pruebas se admitirán, qué testigos declararán y cuáles serán los ejes técnicos del debate. Aunque aún no hay fecha para el inicio del juicio, esta audiencia delimitará el material probatorio que llegará a la etapa de oralidad.

Causa federal y unificación de expedientes

Tras controversias sobre la competencia, el caso quedó en la Justicia Federal, que en noviembre de 2025 confirmó la jurisdicción y trasladó la investigación al Juzgado Federal de Goya.

En ese marco, se decidió unificar dos causas en un mismo juicio:

La desaparición del niño.

El presunto desvío y entorpecimiento de la investigación.

Serán 17 los imputados que llegarán al debate oral: siete acusados por sustracción y ocultamiento del menor y diez imputados por delitos como encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional y privación ilegítima de la libertad. Ellos son: Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio estará a cargo de un tribunal integrado por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, con magistrados de distintas jurisdicciones, una práctica habitual en causas de alto impacto.

Debate por pruebas y reconstrucción del caso

La querella que representa a la familia solicitó una reconstrucción presencial en el paraje Algarrobal, último lugar donde fue visto Loan. El pedido incluye registro audiovisual, mediciones de distancias y análisis de visibilidad para esclarecer la mecánica del hecho. También se reclamaron nuevas pericias sobre comunicaciones entre los imputados, con análisis de patrones de contacto y vínculos dentro de la red investigada.

El Ministerio Público Fiscal propuso 161 testigos para el debate oral y dejó otras 588 declaraciones en reserva, además de registros de Cámara Gesell.

Mientras avanza la causa judicial, la búsqueda del niño continúa sin resultados. En enero se difundió una actualización de su rostro mediante inteligencia artificial y se elevó la recompensa a $20 millones para quienes aporten datos. El Ministerio Público Fiscal también presentó un recurso de casación para ampliar los plazos de investigación, al considerar insuficiente el límite de dos meses fijado previamente.

La desaparición de Loan mantiene alto impacto social y mediático, y la audiencia del 27 de febrero aparece como el paso decisivo para encaminar el juicio que buscará esclarecer uno de los casos más conmocionantes del país.