Corrientes refuerza la vigilancia epidemiológica tras la confirmación de un caso de sarampión en Buenos Aires

Ante la confirmación de un caso de sarampión en un ciudadano argentino residente en la Ciudad de Buenos Aires con antecedente de viaje, Corrientes activó un refuerzo de la vigilancia epidemiológica y lanzó un llamado a la población para verificar y completar los esquemas de vacunación.

Desde el Ministerio de Salud Pública advirtieron que quienes viajen a destinos con circulación del virus deben controlar su inmunización y, al regresar, consultar ante la aparición de síntomas compatibles.

Rescatan una boa curiyú de 2,30 metros en la Torre de Control del Aeropuerto de Resistencia

Vigilancia activa y detección temprana

La Dirección General de Epidemiología intensificó el monitoreo a través de la Red de Vigilancia Epidemiológica y la Red de Laboratorio, con foco en el diagnóstico precoz y la activación rápida de medidas de control. Los equipos de salud permanecen atentos a enfermedades exantemáticas y, ante síntomas compatibles, se realizan los estudios correspondientes para confirmar o descartar casos.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite al toser, estornudar o respirar cerca de una persona infectada. Puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente en niños. Entre los síntomas principales figuran fiebre alta, tos, secreción nasal y erupciones cutáneas. Ante la presencia de estos signos, se recomienda evitar espacios públicos y acudir a consulta médica.

Vacunación y recomendaciones clave

Las autoridades sanitarias insistieron en la vacunación prioritaria con doble o triple viral según el Calendario Nacional de Inmunización.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Verificar esquemas completos en niños, niñas y personal de salud.

Reconsiderar viajes a zonas con brotes activos, especialmente en personas no vacunadas, embarazadas o inmunocomprometidas.

Consultar al médico ante fiebre y erupciones cutáneas tras viajes.

Acudir a vacunatorios con DNI y carnet.

Las dosis están disponibles en todos los centros de vacunación de la provincia.

Detienen a un hombre acusado de intentar llevarse a una niña de 4 años en Resistencia

Calendario y refuerzos

El Ministerio recordó la importancia de cumplir el calendario completo desde el nacimiento, incluyendo vacunas contra hepatitis B, BCG, rotavirus, meningococo, neumococo, gripe y triple viral. Desde 2026, la segunda dosis de la triple viral —que previene sarampión, rubéola y paperas— se aplicará a los 18 meses de edad. El refuerzo de la vigilancia busca evitar la reintroducción del virus en la provincia y reforzar la prevención frente a un escenario regional con casos confirmados.