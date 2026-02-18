El turismo generó $7 mil millones en Corrientes durante el fin de semana largo

La provincia de Corrientes registró un impacto económico de 7 mil millones de pesos durante el último fin de semana largo de carnaval, según datos difundidos por el Observatorio Turístico.

El informe subraya una importante afluencia de visitantes, incluidos turistas provenientes de distintos países, quienes eligieron el destino atraídos por la propuesta cultural y festiva característica de esta época del año.

Alto nivel de gasto y ocupación sostenida

De acuerdo con los datos relevados, el gasto promedio por persona rondó los 100 mil pesos por día, lo que consolidó un fuerte movimiento en los sectores hotelero, gastronómico y comercial. En promedio, los visitantes permanecieron cuatro noches en la provincia.

El Gran Corrientes, el destino más elegido

El área del Gran Corrientes concentró la mayor cantidad de reservas y niveles de ocupación, posicionándose como el punto neurálgico de la actividad turística durante el fin de semana largo.

Otros datos

Ocupación hotelera 88%, del 13 al 16 de febrero de 2026, con 18.597 plazas ocupadas.

Corredores turísticos

92 % Gran Corrientes, 87 % Sur Correntino, 66 % Alto Paraná, 64% Paraná Sur, 63% Región Solar de las Huellas, 54 % Jesuítico Guaraní, 47 % Región Esteros del Iberá.

Procedencia

Turistas internacionales: Mercosur, Senegal y Nueva Zelanda. Región NOA: Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Región Litoral: Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Misiones, Interior de Corrientes.

Productos turísticos

Sol y playa 31%, Historia Cultural 29%, Ecoturismo 24% y Pesca 16%.





Fuente: Corrientes.gob.ar