Santa Sylvina: frenan un nuevo desmonte sin autorización sobre monte nativo

Un nuevo procedimiento por presunto desmonte ilegal en Chaco se registró en la localidad de Santa Sylvina, donde efectivos rurales interrumpieron trabajos sobre monte nativo que no contarían con autorización para remoción.

El operativo fue realizado por la División Operaciones Rurales de Villa Ángela, con apoyo de la Sección Villa Berthet y personal del Departamento Villa Ángela, tras detectar movimientos de maquinaria pesada en un campo del paraje Villa Correa.

Tenía permiso para limpieza, pero realizaba extracción

Al llegar al predio, los agentes constataron la presencia de una máquina tipo “Michigan” que ejecutaba tareas de extracción de árboles, arbustos y malezas. Según manifestó el propietario del campo, de 43 años, el terreno contaría únicamente con autorización para limpieza de malezas.

Sin embargo, de acuerdo con las primeras constataciones, la actividad observada excedería ese permiso y podría encuadrarse como infracción a la Ley de Bosques N° 2079-R, que regula el uso y la conservación del monte nativo en la provincia.

Ante la situación, se dio intervención a la Dirección de Bosques —dependiente del Ministerio de la Producción del Chaco— que dispuso labrar el acta correspondiente y ordenar el cese inmediato de los trabajos. Inspectores del organismo evaluarán en las próximas horas el alcance del impacto ambiental.

Contexto de controles tras el caso Río Muerto

El procedimiento se produce días después del operativo en el paraje Río Muerto, jurisdicción de Los Frentones, donde se detectó un desmonte ilegal de 550 hectáreas y se secuestraron cuatro topadoras que operaban bajo la modalidad conocida como “topado con cadena”.

Tras ese caso, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, advirtió que las multas podrían superar el valor de mercado de las tierras afectadas y aseguró que en la provincia no existen permisos vigentes para cambio de uso de suelo ni desmontes.

Desde el Gobierno reiteraron que los controles se intensificaron en todo el territorio y que los fondos provenientes de eventuales sanciones serán destinados a programas de forestación y recuperación del monte nativo chaqueño.

La causa iniciada en Santa Sylvina quedó caratulada como “supuesta infracción a la normativa forestal provincial”, mientras se aguarda el informe técnico que determinará la magnitud del daño y las posibles sanciones administrativas.