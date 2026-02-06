ATE confirmó un paro general en todos los aeropuertos del país para este lunes

La delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó este viernes un paro general de actividades en todos los aeropuertos del país, que comenzará a regir desde las 00:00 del lunes 9 de febrero.

De acuerdo con lo indicado por voceros sindicales a la Agencia Noticias Argentinas, la decisión quedó confirmada luego de una asamblea desarrollada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La protesta tendrá impacto directo sobre las tareas de control, gestión administrativa y fiscalización en todas las terminales aéreas operadas tanto por Aeropuertos Argentina como por dependencias estatales.

La determinación gremial aparece vinculada a lo que el sector describe como una “acefalía de instancias de mediación”. Según explicó Marcelo Belelli, secretario general de ATE-ANAC, la falta de convocatorias formales por parte del Gobierno nacional agotó los márgenes de negociación y trasladó el conflicto al plano de la acción sindical en pleno período de alta demanda turística.

Belelli aseguró ante este medio que no recibieron “ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo” y que, en consecuencia, “se mantiene el paro dispuesto para el lunes próximo desde las 00:00 horas, ante lo cual avisamos a toda la comunidad y a las compañías aéreas para que puedan reprogramar los vuelos que se van a ver afectados”.

Reclamos salariales: el eje del conflicto

El foco central de la disputa se ubica en la denuncia de quitas salariales aplicadas de manera obligatoria sobre sueldos ya abonados, una práctica que el sindicato considera una violación de acuerdos paritarios vigentes.

Desde la conducción de ATE-ANAC apuntaron además contra la postura que atribuyen al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien señalan por sostener una posición de “intransigencia extrema” que habría paralizado los canales de negociación.

Entre los principales planteos elevados por el gremio figuran la actualización inmediata de los salarios frente al avance inflacionario, la restitución de los montos descontados de forma unilateral y la implementación de garantías vinculadas a la seguridad operativa en las terminales aéreas.

Antecedentes de tensión en la aviación civil

El paro anunciado para este lunes se inscribe en una secuencia de conflictos que atraviesan desde hace años al sistema aerocomercial argentino. Diversos episodios recientes permiten dimensionar el trasfondo de la actual disputa.

Durante 2024, en el primer tramo de la gestión vigente, el sector acumuló paros parciales y asambleas que derivaron en la declaración de la “esencialidad” del servicio por parte del Poder Ejecutivo, una decisión que todavía se encuentra bajo discusión judicial en relación con el derecho a huelga.

En 2025, la crisis en Intercargo marcó otro punto de inflexión. Las medidas sorpresivas en el servicio de rampa y equipaje derivaron en una reorganización del esquema de servicios de tierra y profundizaron el enfrentamiento entre los sindicatos estatales y las áreas gubernamentales vinculadas al transporte.

A ese escenario se sumó la incertidumbre persistente en torno al futuro de Aerolíneas Argentinas, que actuó como factor de cohesión entre distintos gremios del sector, entre ellos ATE-ANAC, con el objetivo de resguardar la estabilidad laboral en el conjunto del sistema aeronáutico.

Impacto operativo y advertencias a pasajeros

Las estimaciones gremiales anticipan que el mayor nivel de afectación se concentrará durante las primeras horas del lunes, franja en la que se registra el pico de vuelos tanto nacionales como internacionales.

Frente a la inminencia del paro, el sindicato solicitó a las empresas aéreas que avancen con la reprogramación anticipada de los servicios, con el propósito de evitar saturaciones en las áreas de embarque y reducir las complicaciones para los usuarios.

Hasta el cierre de esta nota, no se registraban señales de una convocatoria de último momento por parte de la Secretaría de Trabajo para dictar una conciliación obligatoria, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre el normal funcionamiento del sistema aeroportuario al inicio de la próxima semana.

