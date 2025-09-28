La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a realizar asambleas este lunes en los 21 aeropuertos del país para denunciar el "preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos" y responsabilizar al Gobierno por esta crisis. Así lo informó el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que los incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) respecto a auditorías internacionales generan demoras y afectan el funcionamiento normal.

Ante la amenaza a la seguridad de los vuelos, enfatizó la gravedad del escenario: “Esto no es joda”. De acuerdo con sus palabras, organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) emitieron alertas sobre la reducción en la capacidad de control aéreo y la necesidad urgente de incorporar más personal para disminuir los riesgos.

Dicha crisis se debe, según Aguiar, a la falta de inversión y a la precarización laboral, que incluye la caída en la cantidad de profesionales calificados y a condiciones de trabajo deterioradas.

La falta de inversión y los recortes presupuestarios también fueron criticados por Aguiar, quien señaló la negligencia de los funcionarios públicos. A partir de esta situación, ATE exigió la reapertura de la paritaria sectorial, que lleva años sin convocarse, para revertir la pérdida del poder adquisitivo y otorgar estabilidad a los trabajadores con contratos precarios.

Atendiendo a esto, que desde diciembre de 2023 la pérdida en el poder adquisitivo alcanzó un 45% en el organismo, la medida busca otorgar estabilidad laboral a trabajadores con contratos precarios. Dicha situación de falta de reconocimiento y el estrés generado por la multiplicidad de tareas impacta directamente en la seguridad operacional del sistema aeronáutico, afirman.

Qué reclamos salariales plantea ATE en la aviación civil

Los principales reclamos salariales que plantea la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reflejan la grave situación de precariedad y deterioro económico que sufren los trabajadores del sector. Algunos de los puntos centrales que la organización sindical exige son:

Urgente aumento salarial dado el congelamiento que provocó una pérdida del poder adquisitivo del 45% desde diciembre de 2023.

Pase a planta permanente de 200 trabajadores que actualmente se encuentran en situación de precariedad laboral, sin estabilidad ni reconocimiento adecuado.

Aumento del “ Módulo ANAC ” en un 20% , que es un componente salarial básico que afecta a todas las escalas dentro del organismo.

Implementación del pago del “Suplemento de Zona”, para compensar las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores según las regiones en las que prestan servicios.

Aumento de la “Función Adicional Aeronáutica Crítica” para reconocer las tareas de mayor responsabilidad y riesgo dentro del sistema aeronáutico.

Pago de la “Función Adicional Aeronáutica” al personal administrativo, que actualmente no recibe este reconocimiento a pesar de realizar actividades fundamentales para el normal funcionamiento del área.

Reconocimiento por “Título” al personal operativo, lo que implica una mejora para quienes cuentan con formación específica y profesionalización en sus roles.

Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”, un adicional que debe ajustarse para compensar las cargas de trabajo relacionadas con la intensidad del control aéreo.

Creación de un adicional específico por función administrativa , que permita compensar las desigualdades salariales que existen actualmente dentro del organismo.

Pago de horas de instrucción para el personal de instructores, asegurando que el tiempo dedicado a la formación y capacitación sea remunerado debidamente.

