Impulso al turismo: Flybondi aumenta 20% la frecuencia de sus vuelos a Corrientes

La aerolínea low cost Flybondi anunció un aumento de frecuencias en varias rutas nacionales con el objetivo de fortalecer la conectividad y fomentar el turismo interno. Para Corrientes, la noticia es de gran importancia, ya que la provincia se encuentra entre los destinos beneficiados con un incremento en la cantidad de vuelos semanales de cara a la temporada alta.

Vuelos semanales y descuentos especiales

Desde la compañía informaron al Ministerio de Turismo de Corrientes que la ruta que une Buenos Aires con la capital correntina aumentará su frecuencia en un 20%.

Esto se traduce en un total de 11 vuelos semanales en octubre y 12 para el mes de noviembre. La noticia, sumada a la conectividad que ofrece el aeropuerto de Resistencia, es un gran impulso para el “Destino Corrientes”.

Además de las nuevas frecuencias, Flybondi informó que, para quienes compren sus pasajes hasta el 15 de octubre, se aplicará un descuento del 20% en las rutas que van y vienen de Corrientes.

El impulso al “destino Corrientes” y la mirada a la temporada de verano

Este refuerzo en la operación de la aerolínea es el primer paso hacia una temporada de verano 2025/2026 que promete mayor conectividad, nuevos destinos y nuevas rutas para la provincia.

Flybondi opera actualmente 30 rutas (16 nacionales, 4 interprovinciales y 10 internacionales), conectando 17 destinos nacionales y 8 internacionales. Con una flota de 15 aviones, la compañía continúa con su propuesta de ofrecer la "libertad de volar", habiendo transportado a más de 16 millones de pasajeros.